Revilla acusa a Fiscalía de tergiversar un informe

El alcalde de La Paz, Luis Revilla, utilizó su cuenta de Twitter para negar una información vertida por la unidad de prensa de la Fiscalía Departamental de La Paz, en la que señalan que Maricruz Ribera, su esposa y responsable del programa de voluntariado Yo soy mi primer amor, había admitido que funcionarios municipales “trabajaban” en el mismo.

“Prensa de la Fiscalía emitió descaradamente una noticia falsa que ha sido replicada por varias agencias y sin acudir a la declaración original, o pedir contraparte. Maricruz nunca dijo que funcionarios trabajan en su voluntariado. Dijo que eran voluntarias”, argumentó a través de las redes sociales.

La aclaración surge a raíz de un reporte de la Fiscalía publicado el domingo bajo el título de “Maricruz admite que funcionarios trabajan en Yo Soy Mi Primer Amor”.

En esta nota afirman que Ribera dijo que conoce a “Rossmery A.M., voluntaria; Ariel G.V., voluntario, Verónica A.J., voluntaria, no estoy segura de Carmiña A.T, y Jorge H.A.; a Jenny V. J. creo es otra voluntaria; Gretzel Z., voluntaria y Laura R., era voluntaria y se salió”. Al respecto, la fiscal Edna Montoya, manifestó que ya citaron a declarar a quince funcionarios e incluso se lo citará a Revilla.

La denuncia fue interpuesta el 28 de mayo por las diputadas Valeria Silva, Sonia Brito y Betty Yañiquez, del MAS, quienes afirmaron que la comuna duplica esfuerzos para sostener este programa en contra de la violencia a la mujer.

El viernes 26 de julio, Ribera se presentó a declarar en la Felcc de La Paz. “Yo soy mi primer amor no paga sueldos a nadie porque es un trabajo de libre voluntad”, aseguró ante los medios. En un post de Facebook la familia Revilla-Ribera adelantó que denunciarán a la unidad de prensa de la Fiscalía por “tergiversar sus declaraciones”