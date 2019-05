Revilla abre la puerta a unidad y Patzi descarta

El principal aliado de Carlos Mesa en La Paz, el alcalde Luis Revilla, abrió ayer las puertas al diálogo entre los distintos partidos y forjar un frente único para enfrentar a Evo Morales, aunque dijo que se debe encarar de forma programática ese acercamiento entre los candidatos que terciarán en octubre. Mientras que el candidato presidencial del MTS, el Gobernador Félix Patzi, descartó cualquier posibilidad de una alianza.

“Yo no descarto que hacia adelante pueda haber todavía una articulación, pero siempre y cuando se encuentre comunidad de ideas, no es unirse por unirse, porque eso no sirve, llegado el momento, ni siquiera para gobernar”, afirmó al referirse a este planteamiento.

Pero el gobernador Félix Patzi descartó cualquier posibilidad de una alianza de todos los frentes y explicó que él por consecuencia política no puede buscar aliados en el bloque de derecha. En su percepción los dos oponentes como son Carlos Mesa y Óscar Ortiz, no tienen la menor oportunidad de lograr una alianza de todos los frentes porque hay demasiados intereses en juego.

Por su parte, el candidato de UCS, Víctor Hugo Cárdenas, adelantó que cualquier unidad política para las elecciones de octubre tiene dos condiciones: la primera es la renuncia de todos los vocales electorales porque no garantizan transparencia para los comicios y la segunda es la renuncia del binomio oficialista.