Revilla: 'SOL.bo apostará por la continuidad de la gestión municipal'

Ratifica que la repostulación no le preocupa por el momento. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, aseguró hoy que su proyecto político, Soberanía y Libertad para Bolivia (SOL.bo), buscará que exista continuidad en la administración edil, participando en los comicios subnacionales de 2020, pero sin mencionar a Comunidad Ciudadana (CC).

"No es esa mi preocupación, he estado yo conversando y teniendo reuniones con nuestros funcionarios municipales para invitarlos a seguir trabajando por la ciudad en el curso de los siguientes años, porque SOL.bo va a apostar a la continuidad de nuestra gestión municipal, pero quién será candidato a alcalde, alcaldesa, concejales, no estamos preocupados por eso ahora", dijo la autoridad en conferencia de prensa.

El burgomaestre, que tomó distancia de la actividad electoral de cara a los comicios nacionales por priorizar su gestión, reiteró que su agrupación participará en la votación de la próxima gestión, presentando candidatos no solo en La Paz sino en otras regiones del país.

Declaraciones de la autoridad:

"Como partido, como proyecto político, por supuesto que vamos a presentar candidatos de cara a las elecciones subnacionales, no solamente en el municipio de La Paz sino a la Gobernación y otros municipios del país", dijo.

Revilla, que hace días dijo que no participará en los cierres de campaña de su aliado, Carlos Mesa, también mantiene en vilo su presencia en el cabildo que diferentes organizaciones convocaron para mañana, en defensa de la democracia, dejando esa decisión a las instituciones de la paceñidad.

"He decidido dedicar todo mi tiempo y esfuerzo a la gestión municipal, y los que tienen que estar presentes son los candidatos y quienes tienen que hacer campaña son los candidatos", dijo hace algunas horas el alcalde, aunque negó estar alejándose de la contienda electoral.

En su momento, Mesa sostuvo que es "totalmente falso" un distanciamiento con el alcalde", enfatizando que "Luis Revilla ni se ha desmarcado ni se está demarcando" y que "la alianza de Comunidad Ciudadana está intacta".

