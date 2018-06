Ernesto Suárez dijo que se trabaja con usted un proyecto para unir a la oposición. ¿De qué se trata?

Nosotros mantenemos una relación institucional con el gobernador (de Santa Cruz, Rubén) Costas, hemos firmado varios convenios, trabajamos de manera conjunta en un nivel institucional. Es cierto que nos hemos reunido en otras oportunidades para hacer evaluaciones políticas, pero en ningún caso se habló de alianzas ni de cosas por el estilo. Nosotros estamos en un proceso de consolidación partidaria, como Sol.Bo, acabamos de recolectar las firmas necesarias para convertirnos en un partido y no hemos ni considerado posibilidades de alianzas con nadie, porque no es el momento, eso no se basa en acuerdos entre dirigentes. Creemos que cualquier propuesta electoral que vaya a convencer debe estar basada en coincidencias. Si la oposición gana, debe tener un gobierno consistente, no un Frankenstein donde nadie se entienda, ¿no es cierto?



¿Hay coincidencias entre Sol.Bo y demócratas?

Eso habrá que ver hacia adelante. No es algo en lo que hayamos estado trabajando. Habrá que ver si hay coincidencias, no solo con ellos sino con otros liderazgos. Por ejemplo, trabajamos con Bolivia Somos Todos, líderes indígenas del occidente. Igual, hicimos evaluaciones políticas, pero no articulamos nada en lo inmediato.

¿Cómo anda la consolidación del partido Sol.Bo?

Muy bien. Hemos recolectado 146.000 firmas, necesitábamos 101.000. Y tenemos 40.000 más. Solo en Santa Cruz recolectamos 40.000. Lo hicimos en dos meses. La semana pasada presentamos al Tribunal Supremo Electoral, que está en revisión y esperemos tener pronto nuestra personería.



¿Es posible la unidad en la oposición, alcalde?

Cuando me plantean por qué la oposición no se une para enfrentar al MAS, yo pregunto: ¿en torno a quién y a qué? En su momento, Carlos Mesa pudo haber sido una opción de articulación, pero no irá. No es razonable que sea en torno a quienes ya perdieron elecciones frente al MAS, sería una articulación para perder. Hay que construir una visión y una propuesta alternativa al MAS. Veremos quiénes tienen coincidencias para hacer una construcción seria y responsable con el país, y no una juntucha. No estamos en eso de la unidad por la unidad.



¿Carlos Mesa pudo ser el articulador?

Hace tiempo, sí. Hoy, ya no lo creo.



¿Por qué ya no?

Porque él mismo dijo que no quiere ser candidato. No hay nada más que discutir. Ahora debemos generar y promover otros liderazgos alternativos. No es fácil crear una propuesta alternativa, pero es lo que hay que hacer.



Costas y usted, usted y Costas, la unidad entre oriente y occidente, ¿se ha conversado?

No hemos discutido esa posibilidad, la semana pasada me sacaron en una encuesta en binomio con mi esposa. Imagínese, no somos binomio, somos matrimonio. Esto igual, no lo hemos considerado, no lo hemos discutido.



Hay una ofensiva del Gobierno contra Carlos Mesa, contra el alcalde Leyes. ¿Usted cree que es algo dirigido a cortar las alas a quienes se les puedan oponer el próximo año?



Veo que si la oposición genera desconfianza en el conjunto de la población, no tendrá posibilidades de avanzar. Espero que las cosas en Cochabamba se aclaren lo más pronto posible, las responsabilidades se establezcan, porque si eso no pasa dañará a la oposición, como creo que lamentablemente dañó a los demócratas, independientemente de que el Gobierno, por supuesto, utilizará e instrumentalizará todo para sus fines. Todos tenemos la obligación de rendir cuentas como autoridades, y obviamente esperamos que cualquier indagación esté completamente alejada de intereses políticos.



¿Se siente con fuerza para postularse a la Presidencia?

No está para nada descartada una candidatura nuestra a la Presidencia. Pero hay mucho que hacer antes. Hay que trabajar muchísimo. Después del MAS, seremos el partido con mayor estructura nacional, porque la hemos construido en todo este tiempo, con muchísima gente joven. Tenemos presencia en Yacuiba, Guayará, Bermejo, Santa Cruz, en todo el país. Necesitamos capacitar a nuestros compañeros, construir una visión. Ese proyecto se trabaja, la gente pide que sus recursos se usen bien, que prioricemos salud, educación, sus necesidades antes que las de los políticos, esa es la clave.