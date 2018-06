El alcalde paceño y líder de la agrupación SOL.Bo, Luis Revilla, habló de su futuro político y del trabajo que desarrolla su agrupación de cara al 2019.

__¿La ampliación a escala nacional de SOL.Bo es para llevar a Luis Revilla como candidato presidencial para 2019?

Estamos construyendo un partido político a largo plazo, es una decisión de toda la gente que trabaja con nosotros y no es precisamente para las elecciones de 2019, sino de construir un partido. Llevaremos adelante un proceso de formación política porque la gran mayoría de nuestra gente tiene una edad promedio de 25 años, es gente muy valiosa y muy comprometida.

La segunda tarea es poder estructurar una organización política y participación política distinta a la que conocemos porque lo que planteamos es una opción distinta desde la forma de organizarnos y de que caiga en las prácticas tradicionales de la prebenda, corrupción, el machismo y corrupción interna.

__Pero estamos a año y medio de los comicios de 2019, ¿acaso esa no debería ser la tarea inmediata de la oposición?

No, para nosotros la tarea inmediata es la formación política y el diseño de una estructura política distinta. Cada quien tiene sus prioridades, nosotros tenemos las nuestras, no hay que olvidarse de que hay partidos que tienen todo cantado, pues quien será el candidato de Unidad Nacional, será pues Samuel Doria Medina y de los Demócratas será el gobernador Rubén Costas, como ya él lo anunció. Es decir, esos partidos ya tienen sus candidatos y nosotros ya tomaremos la decisión respecto a las elecciones de 2019. ¿Está descartado que yo sea el candidato?, no está descartado, pero tampoco está decidido que yo sea el candidato, ni siquiera se ha discutido.

__¿De qué depende de que Luis Revilla sea candidato?

De muchas cosas. No creemos que la oposición uniendo a sus líderes va a resolver el problema de ganarle una elección al MAS, el problema de la oposición es que no tiene un proyecto político alternativo para el país y eso es lo que vamos a construir y esa es la razón porque la oposición perdió las elecciones. No se trata de unir a los líderes, sino de construir un proyecto alternativo al MAS y que pueda convencer a la gran mayoría de la ciudadanía.

__¿Usted es partidario de presentar una sola candidatura en las elecciones de 2019 o de dar más alternativas al electorado?

La pregunta es si alguien podrá construir una visión alternativa para ganar las elecciones al MAS, porque no hay que olvidarse de que la oposición ya se unió antes y perdió las elecciones y creo que eso se debe a que la oposición no tiene la capacidad de renovar sus ideas y sus liderazgos porque los partidos tradicionales quieren enfrentar los desafíos del siglo XXI con ideas del siglo XX.

No es garantía de que uniéndose todos se le vaya a ganar al MAS, no es que los liderazgos suman de manera automática el apoyo, eso es subestimar a los propios electores, lo que tiene que ocurrir en la oposición ya sea en un solo bloque o en algunos de ellos, es presentar un proyecto alternativo al país y el que lo haga, ganará las elecciones.

No se puede hacer una articulación política solo para que Evo Morales ya no sea presidente, se tiene que trabajar en un proyecto para gobernar el país, de lo contrario, al otro día que lleguemos a ser gobierno, nadie se entenderá, se pelearán por las pegas y lo que se busca es un gobierno post MAS fuerte y sólido.