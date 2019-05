Retienen por cuatro horas a la esposa del alcalde José María Leyes

Ingrid Lazaneo, esposa del alcalde cochabambino José María Leyes fue retenida este domingo, cerca de las 6:45, por personal de Migración y de la Policía en el aeropuerto Viru Viru (Santa Cruz) cuando se aprestaba a subir a un avión que la iba a llevar a Washington.

Ella tenía el objetivo de denunciar ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en la capital estadounidense, lo que considera una vulneración en los derechos de Leyes quien enfrenta un proceso judicial por los denominados caso Mochila I, II y III.

La diputada de Demócratas, Eliane Capobianco, dijo que retuvieron ilegalmente a Lazaneo por lo que se harán las denuncias correspondientes en contra de las personas que incurrieron en este delito. "Fueron cuatro horas que la retuvieron e incluso la querían derivar a la Felcc de Warnes", apuntó.

Por su parte, Lazaneo brindó una conferencia de prensa este domingo en el que explicó que en primera instancia cuando estaba en el mostrador de Migración en la terminal aérea, se le dijo que ella tenía un arraigo y que por ello no podía viajar, "algo que no es cierto" y que luego se le informó de que había una orden de alerta en su contra.

"Hay un abuso de poder (...) les aclaré que no tenía arraigo; me han perjudicado pues tenía una serie de citas para mañana (lunes) en las que iba a exponer la situación de mi esposo y que ahora no podré cumplir. No hemos visto respuesta por parte de la justicia en Bolivia por eso tomamos la decisión de acudir a organismos internacionales", apuntó.