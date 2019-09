Respuesta de Carlos Mesa a presentadora de TV enciende las redes

El candidato a la Presidencia por Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, y la presentadora de Unitel, Gabriela Oviedo, encendieron las redes sociales a raíz de la respuesta que recibió la periodista durante la entrevista que dio el expresidente en el programa Así Decidimos.

Oviedo recordó a Mesa la función realizada como vocero de la demanda marítima ante La Haya y le preguntó si tenía alguna relación con su decisión de lanzar su candidatura.

“¿Lo hubiera decidido así (ser candidato) si no hubiera estado en esta palestra de la demanda marítima de La Haya?”, preguntó Oviedo.

La respuesta del candidato no fue la que esperaba la presentadora, al igual que el público que seguía la transmisión por la pantalla chica, ya que Mesa contestó con otra pregunta, en donde le recordó a ella su pasado como reina de belleza.

“La circunstancias, Gabriela tú lo sabes muy bien. Me imagino que (no) estarías sentada aquí haciéndome esta entrevista si no hubieras vivido un conjunto de circunstancias, como por ejemplo haber participado en un concurso internacional. Probablemente no, pero los hechos son los que son”, respondió Mesa.

Gabriela Oviedo fue Miss Bolivia y representó al país en el certamen Miss Universo en 2004.

Este desenlace provocó la reacción de la audiencia que seguía la entrevista y manifestó su punto de vista en las redes sociales.