Reportan brote de leishmaniasis en el Madidi

La unidad de Dermatología del Hospital de Clínicas de La Paz reportó el brote de casos de leishmaniasis en el Parque Nacional Madidi, un demandado sitio turístico que se encuentra ubicado en el noreste del departamento paceño, de acuerdo al reporte de Página Siete.

Los especialistas explican que el vector ahora se adapta a las zonas urbanas de los Yungas de La Paz. Ante esa situación, los expertos recomiendan el uso de repelentes, ropa de manga larga y evitar quedarse en intemperie a partir del atardecer.

“Tenemos casos de leishmaniasis de Arcopongo, Palos Blancos, Caranavi, La Asunta, Chulumani y otros, en realidad de los Yungas de La Paz, pero lo que llama la atención es que han comenzado a llegar pacientes del Madidi”, informó ayer a ese medio la jefa de la Unidad de Dermatología del Hospital de Clínicas de La Paz, Sandra Encinas.

Uno de los afectados por esa enfermedad en Madidi es Pablo Pacos, quien en octubre del año pasado viajó a esa reserva natural. “Hemos acampado en la selva y me quedé dormido en el río Eslabón. Lamentablemente me descuidé porque no usé repelente y un mes después cuando llegué a La Paz, me comenzaron a salir unas heridas. Parecían normales, pero cuando se convirtieron en úlceras, me preocupé y acudí al médico. Luego de varios exámenes, me indicaron que era leishmaniasis”, sostuvo.

La leishmaniasis es una enfermedad parasitaria que se transmite por la picadura del vector llamado “Flebótomo hembra infectado”. Según los especialistas, hay varias formas de leishmaniasis. Las más comunes son la cutánea y la visceral.

El tipo cutáneo causa llagas en la piel. En el caso de la visceral, este mal afecta los órganos internos, tales como el bazo, el hígado y la médula ósea.