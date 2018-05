El jefe Departamental de Límites de Chuquisaca, Ángel Mamani, presentó su renuncia irrevocable a su cargo luego de que hace 11 días alertara que con la Ley 1054 su región pierde una comunidad entera en el municipio de Villa Serrano.

Su renuncia, según señaló Mamani a Correo del Sur, se da luego de que el viceministro de Autonomías, Gonzalo Vargas, le exigiera que se retracte de las declaraciones realizadas y la negarse a hacerlo, porque se mantiene firme en sus declaraciones, presentó su renuncia irrevocable.

"Hay un silencio total, parece que no tuviéramos autoridades, no tuviéramos parlamentarios, no tuviéramos senadores, autoridades departamentales o asambleístas que digan una palabra sobre sobre este tema (...) Para evitar cualquier tipo de represalias es mejor hacerse a un lado", dice el ahora ex jefe Departamental de Límites de Chuquisaca a Correo del Sur.

Mamani agrega: "No puedo ser cómplice de una situación anómala, con errores, que se ha realizado en el trabajo interdepartamental entre Chuquisaca y Santa Cruz por parte del Viceministerio de Autonomías", a tiempo de advertir que con el actual titular del área, Gonzalo Vargas, "corren nuestros límites a nivel departamental, no solo con Santa Cruz, sino con los otros hermanos departamentos".

Ratificó que Chuquisaca, con la nueva delimitación aprobada por la norma, pierde una comunidad íntegra llamada Yunguillas a favor de Santa Cruz.

El conflicto entre ambas regiones generó un clima tenso en la capital del Estado, mismo que incluso impedirá que el presidente Evo Morales realice actos por su aniversario. Por ahora se espera el pronunciamiento de la justicia respecto a un recurso presentado por el gobernador Esteban Urquizu en contra de la resolución y la ley sobre los límites con Santa Cruz.