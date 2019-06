Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional condenó el comportamiento de Katherine Pasciuta, quien era la jefa de Comunicación. En una grabación la funcionaria llama "pelotudos" a los trabajadores de la prensa y "tonta" a una subalterna.

La mujer aún es funcionaria de esa instancia gubernamental por su estado de gravidez, aunque fue asignada a otras funciones. La denuncia fue presentada el 30 de mayo y existe un proceso administrativo interno.

"A mí tú no vas a venir a darme órdenes. Si a ti bien te dijo el doctor que los medios de comunicación los atiendo yo, yo no soy tu secretaria, querida, para que me derives a cien pelotudos de la prensa para que tenga que atender mientras yo atiendo al ministro", dice la personera en una parte del audio.

El audio filtrado:

La filtración generó una ola de críticas por parte de periodistas, debido a la forma despectiva en la que Pasciuta cataloga a los medios de comunicación, pero también por el lenguaje usado contra su colega de trabajo.

"Te guste o no, yo soy tu jefa y vos me tienes que decir a mí las cosas, tú no me vas a estar dando órdenes para estar diciendo que yo le voy a decir al ministro o no, yo sabré cómo me manejo con él", le dice a Mariel Rivero, la personera que realizó la acusación.

El pronunciamiento de Justicia detalla que la cuestionada funcionaria mantiene su nivel salarial, otra profesional ocupa su puesto y se espera la decisión de la autoridad sumariante para que determine las sanciones a tomar.

Este es el comunicado del Ministerio de Justicia:

