Reclamos por 'militancia' política inundan redes sociales

No se inscribieron, pero aparecen como simpatizantes de alguna agrupación política. Las redes sociales se llenaron en las últimas horas de reclamos de ciudadanos que figuran como "militantes" de algún partido para votar en las elecciones primarias de enero de 2019.

Uno de los primeros en expresar su reclamo fue el periodista Ángel Careaga, que publicó en su cuenta en Facebook: "Políticos... y a mi me tenían que tocar los “DEMÓCRATAS” en Santa Cruz. NUNCA en mi vida firmé militancia para ningún partido u organización política. Denuncio públicamente esta manipulación".

Inmediatamente otros profesionales y también comunicadores comenzaron a publicar capturas de pantallas en las que se les atribuye cierta militancia, pese a que ellos no accedieron al registro voluntario de las listas de algún frente político en el país.

Otra de las afectadas es la especialista en tecnología y sociedad, Eliana Quiroz, también expresó su indignación: "Resulta que soy militante de un partido Alianza Social Patriótica, según https://yoparticipo.oep.org.bo. Nunca he militado en ninguna organización política, nunca y no me interesa hacerlo. Esto es un delito: suplantación de identidad. Qué abuso!".

Desde esta jornada el Órgano Electoral Plurinacional (OEP) habilitó un sistema para que cada persona consulte si está registrada o no a una agrupación política de cara a las primeras elecciones primarias, que tendrán lugar el domingo 27 de enero de 2019.

"De acuerdo con el Calendario Electoral, el 28 de noviembre es la fecha límite para la renuncia de militantes de partidos políticos o agrupaciones ciudadanas de alcance nacional para no ser habilitados en el Padrón de Militantes para las Elecciones Primarias", detalló esa instancia.

Algunos de los reclamos en redes sociales:

Y así de la nada descubro que soy militante del Movimiento Tercer Sistema (de @FelixPatzi) sin haberme inscrito al partido. Jamás sería militante, primero porque no me interesa y, segundo, porque soy periodista. @TSEBolivia pic.twitter.com/Mvz5yGIsca — Daniela Romero L (@DanielaRomeroL) 19 de noviembre de 2018

@TSEBolivia exijo una explicación!... En su página https://t.co/oULoIvHXf7 figuro como militante del Frente Revolucionario de Izquierda (FRI). Debo aclarar de manera definitiva, que jamás milité en partido alguno, ni milito actualmente. pic.twitter.com/HzZaGsqf5F — Jimena Mercado (@JimenaMercadoC) 19 de noviembre de 2018