Reclamos por el registro arbitrario de militancia

Edson Escobar acudió ayer por la mañana al Tribunal Departamental de Santa Cruz para tramitar la anulación de militancia porque, según él, fue inscrito arbitrariamente en un partido político. Aseguró que en una revisión rápida con 10 de sus familiares, siete aparecieron registrados en PAN-BOL, SPT y NPC. “Lo ideal sería que el Órgano Electoral haga una investigación porque esto es falsificación”, protestó.

Roxana Arancibia apareció inscrita en Demócratas y acudió al Tribunal Electoral para que la borren del libro. Recuerda que la única vez que firmó algo fue para el conflicto por la construcción de un nuevo puente a Porongo.

Para su sorpresa, Óscar Sánchez apareció en las filas de Autonomía para Bolivia (APB). “No me parece justo que nos metan a un partido sin ningún consentimiento”, reprochó. También señala que solo firmó unos libros cuando hubo el conflicto por el tema del aborto en Bolivia.

En la misma situación se encuentra Carlos Mamani, que figura como militante de Demócratas, a pesar de que “nunca me he inscrito. La única vez que firmé fue cuando instalaron una carpa en la plaza en defensa del Tipnis”. Señaló que no quiere pensar que algunas personas lo indujeron a inscribirse bajo engaños.

Francisco Coronel denunció que su hijo Víctor fue registrado en PAN-BOL. “Cuesta plata hacer un proceso penal, es un manoseo y el TSE por seriedad debería seguir ese proceso”, reprochó.

Noemí Cutipa estaba molesta porque nunca simpatizó con ningún partido y ahora aparece como militante de NPC.

La presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz, Sandra Kettels, apreció como militante de PAN-BOL, por lo que hizo la anulación, pero adelanto que seguirá un proceso. “He solicitado fotocopia del libro y de la persona responsable de llenarlo, explicó.

En otro partido

Jenny Ticona se inscribió en el FRI, pero su registró está en Demócratas. Ronald Limberg Solares (31) por primera vez decidió ser parte de un partido, por lo que se inscribió en el MAS y ayer estaba molesto porque aparecía en Santa Cruz para Todos.

Harán una denuncia

Iván Arias, como parte de la plataforma Fuerza Ciudadana, anunció que recibieron quejas de ciudadanos afectados, por lo que hoy pretenden presentar una denuncia ante el Ministerio Público y ante el Tribunal Supremo Electoral, porque considera que hay delitos penales y electorales.

Dijo que esta situación revela que la militancia de los partidos es ficción. “Hay el uso y abuso de la identidad y el TSE no ha mostrado su capacidad de controlar”.

Al respecto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) señala que es responsabilidad de los partidos políticos la inscripción de su militancia y no del Órgano Electoral.

Desde la capital

En Sucre, decenas de ciudadanos acudieron al Tribunal Electoral Departamental para reclamar.

Es el caso de un ciudadano que trabajó en el municipio de Alcalá, en Chuquisaca, que apareció inscrito como militante del MAS cuando jamás hizo ningún registro, excepto, asegura, que en una ocasión le hicieron firmar en contra del revocatorio del gobernador Esteban Urquizu (MAS).

Los vocales del TED de Santa Cruz Eulogio Núñez y de Chuquisaca Olga Mary Martínez recomendaron a la ciudadanía que acuda por la vía administrativa para la anulación del registro. Pero también puede presentar una denuncia penal.

En Tarija

Las instalaciones del TED también estuvieron concurridas en la capital tarijeña. Ruth Ponce dijo que la población merece una explicación y que las elecciones se deberían suspendan por la falta de credibilidad y transparencia.

Luis Zambrana apareció como militante del Frente para la Victoria (FPV) y Valeria Medrano en el Movimiento Tercer Sistema (MTS). Esta última no descartó iniciar un proceso penal.

El presidente del TED de Tarija, Gustavo Ávila, afirmó que ha solicitado al TSE que se haga una investigación de orden penal.