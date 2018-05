El Tribunal de alzada de Oruro determinó la tarde de este miércoles rechazar la apelación interpuesta por la defensa del alcalde Édgar Bazán Ortega, en el marco del proceso contra la autoridad por el caso mochilas. La autoridad edil intentaba salir de la cárcel con medidas sustituvas a la detención preventiva.

El juez Franz Mendoza Cárdenas informó que la autoridad edil continuará recluida en el penal de San Pedro de Oruro, según reportó el enviado especial de EL DEBER a Oruro, Emilio Castillo.

Ayer, la Contraloría de Oruro se encontró con varias sorpresas al realizar la anotación preventiva de los bienes del alcalde orureño, en el marco de la investigación de las mochilas chinas. La autoridad procesada por contratos lesivos al Estado no tiene ningún bien inmueble a su nombre, no emplea bancos para guardar su dinero y apenas se encontró Bs 30 en una cuenta bancaria.

Paul Serrano, contralor departamental de Oruro, dijo que el alcalde orureño no tiene cuentas bancarias ni dinero en entidades financieras. “Hemos encontrado Bs 30 en una cuenta en un banco. El no maneja su dinero en bancos, es completamente extraño que una autoridad no maneje dinero en cuentas bancarias”, indicó, según una entrevista con el EL DEBER Radio.