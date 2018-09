Reaparece la jueza, dice que no es delincuente y notifican su suspensión

Reapareció Petrona Patricia Pacajes Achu. Se trata de la jueza y presidenta del Tribunal Décimo de Sentencia de La Paz, que está inmersa en una polémica por un audio en el que admite que el principal condenado en el caso bebé Alexander, Jhiery Fernández, es inocente.

Algunos medios de comunicación trataron de recoger sus declaraciones, cuando se encontraba en inmediaciones de juzgados, pero ella se limitó a señalar: "Me voy a defender en Derecho, como manda, porque mediante los medios me he enterado que tengo una carta de delitos contra mí, como yo fuera delincuente, me voy a defender", en medio de un tumulto.

Esta jornada el Consejo de la Magistratura la notificó con su suspensión por cinco días sin goce de haberes, para que se presente a declarar a la Fiscalía sobre la grabación. Ella anticipa que se defenderá en libertad y que espera la notificación.

Mientras que los otros dos administradores de justicia que emitieron el veredicto contra el galeno, Roberto Mérida y Gladis Guerrero, se presentaron ante el Ministerio Público para dar su versión sobre los hechos.

Pacajes había solicitado una baja médica cuando se hizo público el audio en el que realiza la revelación. Ayer intentó prolongar su permiso y no pudo ser encontrada para ser notificada sobre su suspensión, aunque mediante su defensa legal anticipó que estaba dispuesta a ser investigada.

En su presurosa salida del Tribunal Disciplinario del Consejo de la Magistratura, la jueza enfatizó que "me voy a defender en el derecho como manda la norma", pidiendo no ser acosada por los medios de comunicación.