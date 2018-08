Raúl García Linera: 'Yo vivo del trabajo de mi mujer y no tengo poder'

Raúl García Linera respondió este jueves a todas las preguntas que le lanzó el programa 'A primera hora' de EL DEBER Radio. El hermano del vicepresidente reveló de qué vive, qué opina de las acusaciones que lo señalan como el hombre detrás del poder en el Gobierno y de su relación con el que fue uno de los ideólogos del 'proceso de cambio', el peruano Wálter Chávez.

"Va a costarles creer, pero siempre he dicho que vengan y constaten, vivo de lo que trabaja mi mujer", aseguró García Linera, que estos días se encuentra en Santa Cruz participando de un encuentro político.

Raúl asegura que todos aquellos que lo muestran como un hombre poderoso dentro del Gobierno solo lo hacen para perjudicar a su hermano. "No tengo ningún cargo, no tengo ningún mando, no tengo nada, solo soy el hermano del vicepresidente", dijo.

El mayor de los García Linera explica que su función en el Movimiento Al Socialismo (MAS) es el de participar del debate político y reconoce que si tiene cierta influencia en la toma de decisiones es por su vínculo familiar con el segundo hombre del Estado.

"Yo no estoy de acuerdo con algunas cosas (en el Gobierno) y peleo y quizá el hecho que yo sea hermano del vicepresidente genera que lo que yo afirme tenga fuerza. Tengo ascendencia, no poder", dijo.

Además señaló que cuando afirma que "debería pasarse por las armas al corrupto no está bromeando" ya que su consigna de vida siempre fue la honradez. "Cuál fue mi pelea con el señor Wálter Chávez, osó a afirmar que yo tendría un acto de corrupción y eso yo no le permito a nadie, mi vida política, mi ética política no le permito que la ponga nadie en duda", aseguró.

Mire el video:

Aquí puede ver la entrevista completa: