Raña era parte de una red y lamentan que haya 'protección' a policías

El ministro de Gobierno, Carlos Romero,afirmó hoy que presuntamente existe una red de protección al contrabando en Oruro, de la que formaba parte el excomandante de la policía departamental de Oruro, coronel Rommel Raña, que ahora es investigado.

"Obviamente que es una estructura, una red. Este tema de la protección al contrabando no puede funcionar solamente a partir de algunas personas, tiene que ser una red, una estructura", dijo la autoridad esta jornada.

En la víspera se suspendió, para el martes 19, la audiencia de medidas cautelares a la que debe ser sometido el jefe de la institución del orden. Existen denuncias de amenazas a los investigadores y administradores de justicia.

Desde el MAS se lamenta que exista protección a ciertos efectivos de la Policía involucrados con ilícitos y que las autoridades judiciales ahora no actúen con la misma celeridad que en otros casos.

"Nos preocupa definitivamente, se alega de que los cobros superarían los 300.000 dólares y no entendemos por qué hay una especie de protección algunos funcionarios policiales, no entendemos por qué audiencias se suspenden por dilación, se está recusando, se aplica chicanas, al mejor estilo. El Ministerio Público tiene que actuar con principio de celeridad, objetividad y drasticidad contra la corrupción, y los jueces que no se excusen, no dilaten, actúen de manera inmediata como hacen en otros casos", dijo el presidente de Diputados, Víctor Borda.

Hace casi una semana Raña quedó aprehendido por orden del fiscal Franz Zulmer Villegas, por la presunta comisión de los delitos de cohecho activo, cohecho pasivo propio, incumplimiento de deberes, beneficios en razón del cargo y asociación delictuosa.