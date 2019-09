Rafael Quispe quiere ser gobernador de La Paz; el lunes lo hará oficial

El diputado Rafael Quispe volvió a manifestar su intención de presentar su candidatura a la Gobernación de La Paz. Anunció a los medios de comunicación que, oficialmente, lo hará el próximo lunes.

Dentro de las motivaciones que tiene el parlamentario opositor, está el hecho de que según las cifras que maneja, ese departamento ocupa ahora el tercer lugar en crecimiento económico en el país.

De momento, Quispe no confirmó si irá a las subnacionales bajo la sigla de la alianza Bolivia Dice No, con la que firmó una alianza en marzo de este año para apoyar la candidatura de Oscar Ortiz a la presidencia.

"Voy a prestar mi servicio a pedido de la gente. No interesa (si es con) Bolivia Dice No, (o) Bolivia Dice Sí, qué de interés tiene eso, la gente busca un plan, un programa, un líder y no la sigla", dijo Quispe a distintos medios paceños.

El lunes vence el plazo

El Tribunal Supremo Electoral (TSE), de acuerdo al artículo 51, parágrafo II de la Ley N° 1096 de Organizaciones Políticas, dispuso al 30 de septiembre como fecha límite para el registro de alianzas para participar en la Elección de Autoridades Departamentales, Municipales y Regionales del 2020.