Rafael Quispe anuncia su candidatura a la Gobernación de La Paz

El diputado opositor, Rafael Quispe, anunció este martes su intención de ser candidato a la Gobernación de La Paz en las elecciones subnacionales de 2020, tras firmar en la víspera un convenio con la organización 'Bolivia Dice No'.

"No soy como Mesa que 70 veces dijo que no será candidato y hoy es, yo seguiré en la política, me estoy preparando para las subnacionales para la Gobernación de La Paz", dijo en entrevista con radio Fides.

Junto a Wilson Santamaría, el indígena se sumó a la fórmula que respalda las candidaturas de Oscar Ortiz y Edwin Rodríguez. Antes pertenecían a filas de Unidad Nacinal (UN), de Samuel Doria Medina.

Ratificó que "La Paz dijo No" a la repostulación de Evo Morales y explicó que "si las condiciones me acompañan seguiré trabajando políticamente", como parte de la agrupación ciudadana 'Pueblo'.

Actualmente la administración de la Gobernación de La Paz está en manos de Félix Patzi, que ganó las elecciones subnacionales de 2015 en alianza con SOL.bo. Ahora él pugna por la Presidencia con su agrupación Movimiento Tercer Sistema (MTS).

