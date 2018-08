Rada dice que Mesa no es voz autorizada para decir quién se postulará o no

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, afirmó que Carlos Mesa no es voz autorizada para decir quién será o no candidato. El expresidente aseguró hace algunos días que Evo Morales ni él pueden postularse; en su caso, por una decisión personal y el jefe de Estado, por los resultados del 21F.

"No es Carlos Mesa la persona idónea, la voz autorizada, para decir quién va a ser o no candidato. El compañero Evo Morales está plena, absoluta, legal y constitucionalmente habilitado para las próximas elecciones del 2019", enfatizó la autoridad en conferencia de prensa.

"Él, en su hoja de vida, está acostumbrado a que lo designen candidato. Recuerden lo que pasó con Gonzalo Sánchez de Lozada en el año 2002. Carlos Mesa fue a designado a dedo en la convención del MNR como acompañante de su fórmula. Sé que no le agrada que le recuerden eso. El hace una declaración en la que se autoasigna quién será o no candidato, es bueno recordarle quién lo designó a dedo", agregó el ministro.

Anticipó que "en algún momento va a tener que anunciar aquello (que será candidato)" y le recomendó que "sería bueno que se sincere", frente a la población, para que aclare el panorama de cara a los comicios generales de 2019.

"El hombre de las cuatro renuncias, del sí, pero no, no es una vos autorizada para decir quién va a ser o no candidato", reiteró Rada, enfatizando el tiempo en el que Mesa fue acompañante de fórmula de 'Goni' y luego quedó al mando del país.

Por su lado, el también vocero de la causa marítima explicó, frente a encuestas que los muestran cerca de la intención de voto del primer mandatario, señaló que el tema de discusión no está en postular o no. Instó, nuevamente, a que Morales respete el referendo que le dijo 'No' a su repostulación.