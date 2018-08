Rada: 'No hay ningún lujo en la Casa Grande del Pueblo'

Este jueves será inaugurado el nuevo palacio presidencial: un edificio de 26 pisos, cuya edificación demandó más de 34 millones de dólares y que causó polémica, entre otras cosas, por los ambientes que tendrá el despacho del primer mandatario: dos saunas, gimnasio, jacuzzi y una sala de masajes.

Al respecto, el ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, indicó -en entrevista con radio Patria Nueva- que “no hay ningún lujo en la Casa Grande el Pueblo" y que se trata de "un invento de una oposición que al parecer no tiene otra cosa más a las que dedicar su tiempo, es un invento, no hay tales lujos ni nada”.

La existencia de los ambientes se dio conocer cuando el periódico Página Siete publicó los planos del edificio. Luego éstos fueron confirmados por el presidente Evo Morales: "Escuché por redes protestar que va a tener un gimnasio, va a tener un sauna. En la residencia hay dos saunas, por qué antes no han protestado contra el Gobierno que ha construido eso. (Y sobre el gimnasio) yo evidentemente he pedido, me gusta hacer deporte”, afirmó en diciembre pasado.

La nueva sede del Ejecutivo será inaugurada este jueves, a las 18:00, y la primera reunión será el viernes, cuando se realice el gabinete de ministros.

El actual palacio se convertirá en un museo que expondrá el patrimonio de la época colonial y republicana, en tanto la denominada "Casa grande del pueblo" será la sede del Gobierno central y de cinco ministerios.

