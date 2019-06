Quispe redobla la apuesta y dice que irá este viernes con chicote a Achacachi

"Si quieren chicotearse conmigo, lo haremos, chicote a chicote y poncho a poncho, pero no en montonera sino uno a uno", dijo hoy en conferencia de prensa el diputado Rafael Quispe, que esta mañana fue increpado por un grupo de Ponchos Rojos afines al MAS.

El opositor anticipó que mañana estará a las 14.00 en la plaza principal de Achacachi, provincia Omasuyus del departamento de La Paz, para aceptar el reto que los campesinos le realizaron esta jornada.

"Ellos dijeron que son Ponchos Rojos del MAS, no son de Achacachi. Yo mañana estoy en Achacachi a las dos de la tarde y les lanzo el reto a los que vinieron en montonera hoy, mañana solito voy a estar, manden testigos, voy a estar con mi poncho, con mi chicote en Achacachi", afirmó el asambleísta.

Video del momento:

Durante esta jornada Freddy Huanca, ejecutivo provincial de Omasuyos, acompañado por otros indígenas recriminó al legislador, que iba junto a sus colegas asambleístas. No existió intervención policial, pese a que casi se consuma la agresión.

"Oiga, diputado. Venga, venga, apure, ven pues, solas a solas estoy", desafió el dirigente de los Ponchos Rojos, afirmando que Quispe no conoce nada de la vida sindical ni de los indígenas.

El opositor recalcó: "a mí no me asusta nadie, mañana estaré en Achacachi y van a ver que no existirán, no van a estar, por eso voy a caminar con el chicote bajo el poncho, con el chicote bajo el brazo. Miedo a nadie, solo a Dios".

Conoce más sobre el tema: