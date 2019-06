Quispe pedirá garantías y procesará a ponchos rojos

El diputado suplente de Unidad Demócrata (UD), Rafael Quispe, anunció que este lunes, predirá garantías a la Policía Boliviana y demandará a los dirigentes de los campesinos de Omasuyos (Ponchos rojos), que lo amedrentaron y le amenazaron con chicotearlo, en plena plaza Murillo de la Sede de Gobierno.

“He tomado la decisión de sentares la mano. El lunes voy a pedir garantías a mi vida. He tolerado esto por mi condición de parlamentario. No he referido ni una palabra. Cuidado digan que me han robado o me asaltaron”, advirtió ayer, el asambleísta opositor al actual Gobierno de Evo Morales.

Las primeras declaraciones de Quispe se referían a exigir un proceso penal para “enviarlos a la cárcel”, si una vez más, lo amenazaban. Sin embargo, un rato después, dijo que presentaría la denuncia este lunes.

Freddy Huanca, ejecutivo provincial de Omasuyos, acompañado por otros indígenas que dijeron defender “el proceso”, recriminó al legislador el jueves pasado e intentó azotarlo públicamente cuestionando que Quispe los criticara por los medios de información. En el ínterin, no existió la intervención policial, como sucede en otras ocasiones.

Rafael Quispe evitó enfrentárseles, pero se comprometió a un duelo a chicotazos y “uno a uno” con quienes lo desafiaron, en la plaza principal de Achacachi al día siguiente. Pero ese día, ningún contendiente llegó.

Ayer, el diputado suplente dijo que con la ausencia de sus contendores en la población campesina de Achacahi, descubrió que ninguno de ellos tiene representación del pueblo como dijeron ser. “Lo mismo debe suceder en Yungas y en otras poblaciones”, dijo.