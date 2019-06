Quispe llegó a Achacachi, pero no encontró ningún contendiente

El diputado Rafael Quispe cumplió su anuncio y estuvo esta tarde en la plaza principal de Achacachi, esperando enfrentarse a chicotazos con supuestos dirigentes de los Ponchos Rojos. Sin embargo, ningún contendiente llegó.

La expectativa en redes sociales era notoria, incluso se creó el hashtag #TeamTataQuispe, mientras que en Twitter el opositor informaba de todo lo que sucedía a su arribo a esa región de La Paz.

"Mi primera vez que he hablado en este valeroso pueblo. Nadie ha venido (creo no han recibido el mensaje) conste, me estoy yendo nomás y gracias por la bienvenida hermanos de #Achacachi Volveremos" (sic), compartió el asambleísta.

Video de la presencia de Quispe en Achacachi:

#TataQuispe:

El recibimiento de los hermanos de #Achacachi fue espectacular.

Y la verdad nomas que no quieren al #EdgarRamos y otro del mimos color ��

Ya les estaré comentando qué más hemos hablado.

Gracias por el #TeamTataQuispe y por todos los mensajes de apoyo. pic.twitter.com/upp137yZG4 — Rafael Quispe (@TataQuispe) 28 de junio de 2019

En la víspera, Freddy Huanca, quien dijo ser ejecutivo provincial de Omasuyos, acompañado por otros indígenas, recriminó al legislador en plena plaza Murillo e intentó agredirlo, sin que existiera intervención de la Policía.

"Si quieren chicotearse conmigo, lo haremos, chicote a chicote y poncho a poncho, pero no en montonera sino uno a uno", desafió posteriormente Quispe, quien dijo que a partir de ahora caminará con el chicote bajo el poncho.

