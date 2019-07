Quispe descarta ser 'vice' de Bolivia Dice No; irá por la Gobernación de La Paz

"Me mantengo firme, soy un hombre serio, no seré candidato cumpliré mi función parlamentaria hasta fin de año", afirmó este viernes el diputado opositor, Rafael Quispe, cuyo nombre sonó para sustituir a Edwin Rodríguez como candidato a la Vicepresidencia por la alianza 'Bolivia Dice No' (BDN).

El asambleísta anticipó que buscará la Gobernación de La Paz en las elecciones para gobernadores y alcaldes que tendrán lugar la próxima gestión. "Trabajamos para las subnacionales con todos los sectores, cuando salga la convocatoria nos vamos a presentar", comentó a radio Fides.

En las redes sociales e incluso algunos integrantes de BDN sugirieron la postulación del indígena, que incluso hace semanas desafió a debatir en lengua nativa al vicepresidente, Álvaro García Linera.

La próxima semana el Comité Nacional de 'Bolivia Dice No' se reunirá para definir el acompañante de Óscar Ortiz, después de la renuncia de Edwin Rodríguez, misma que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) rechazó.

Al respecto, el vicepresidente de esa instancia, Antonio Costas, explicó anoche que "se tomó en cuenta las disposiciones de la Ley de Organizaciones Políticas, que indica que los resultados de las elecciones primarias son de cumplimiento obligatorio para organizaciones y alianzas, además, vinculantes al proceso electoral. Por tanto, en esta primera fase, no había la posibilidad de la renuncia anticipada".

