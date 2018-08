Quispe cree que el Gobierno copió 'sistema capitalista cruceño'

El líder indígena Rafael Quispe no se anduvo con vueltas y señaló que el Gobierno del MAS dejó de ser comunitario y ahora ha copiado el "sistema capitalista de Santa Cruz" dejando de lado la verdadera reforma agraria que significó la lucha de muchos años de quienes reclamaban una mejor distribución de tierras en Bolivia.

Considera que ahora el campesino ya no reclama como antes y que está "manso" y no como en aquel 2 de agosto de 1953 cuando habían "40.000 indios quechuas armados, no como ahora, que estamos muy sumisos".

"Con el actual Gobierno no se puede hablar de una revolución agraria, es un gobierno neoliberar, ha reciclado personas, son estos los que ocupan embajadas, ministerios, la lucha no es de esa gente es del pueblo", manifestó a EL DEBER Radio.

Quispe hizo estas declaraciones en el marco del Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria firmada bajo la presidencia de Victor Paz en el que se devolvió las tierras de forma individual para los campesinos.