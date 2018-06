Quispe afirma que no se prestará a golpe del MAS y Chapetón declara

El diputado de Unidad Demócrata (UD), Rafaél Quispe, oficializó su desistimiento del proceso que inició contra Soledad Chapetón y afirmó que no se prestará al intento de "golpe institucional" que a su juicio el MAS promueve el la Alcaldía de El Alto.

"No me voy a prestar a un golpe institucional que quiere hacer el MAS, si quieren, que lo hagan, pero me estoy retirando del proceso", dijo el opositor al abandonar el juzgado donde presta su declaración la autoridad edil.

La titular alteña se presentó esta tarde a declarar acompañada por organizaciones sociales de esa urbe. La denuncia es por un hecho que ocurrió hace 27 años, cuando ella todavía estaba en la escuela y, obviamente, no estaba en el mando edil.

"Estoy firme trabajando para el pueblo alteño y lista para defender su voto democrático", dijo hace días Chapetón, a tiempo de agradecer las muestras de solidaridad que líderes de oposición le hicieron llegar.

La joven alcaldesa es procesada por un terreno público que fue cedido a privados durante otras gestiones. El predio no fue contemplado por la actual administración durante una rezonificación realizada por la comuna.

Esta mañana el presidente en ejercicio, Álvaro García Linera, sostuvo: "¿Quién está demandando a la señora Soledad Chapetón? Un militante de Doria Medina, es una pelea interna entre asalariados del empresario (...) Es una moral invertida, es una moral prostituida la de los opositores".