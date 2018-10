Quispe acusa a Blanco de acosar a una secretaria y él niega todos los cargos

"No se si reírme o sorprenderme", dice el fiscal departamental de La Paz, Edwin Blanco, frente a la nueva acusación presentada por el diputado, Rafael Quispe. El opositor lo denunció por presuntamente incurrir en los delitos de uso indebido de influencias, violencia psicológica y acoso sexual contra una secretaria, a quien, según el legislador, también la embarazó.

El todavía titular del Ministerio Público en el departamento de La Paz considera que la intención del asambleísta es "fregar". "Yo niego absolutamente todos los cargos, me someto a cualquier investigación, que me investiguen. Yo no he hecho daño absolutamente a nadie", enfatizó el investigador en entrevista con EL DEBER.

De acuerdo a la versión de Quispe, difundida por ANF, "este sujeto, valiéndose de (su cargo) de Fiscal Departamental, hizo traer de la División de Sustancias Controladas a la servidora pública Shirley Francis M. F. para colocarla como su secretaria (…) y luego la comenzó a hostigar, perseguir e exigir, con amenazas y promesas de instinto sexual libidinoso, a mantener relaciones".

Blanco deploró la actitud del diputado. "Claro, no tiene fundamento, cualquier autoridad, el fiscal general, pueden investigarme. Por ahí están especulando que yo he renunciado, pero eso es falso, yo sigo trabajando", afirmó.

Quispe sostiene en su acusación que el fiscal apartó de su cargo a la víctima, pero el acoso continuó e incluso existirían testigos del hecho al interior de dependencias del propio Ministerio Público.

Blanco, que será apartado de su cargo en los próximos días, junto a los otros ocho fiscales departamentales, por el nuevo titular de la Fiscalía General, Juan Lanchipa, está inmerso en varias polémicas, la última relacionada al caso bebé Alexander, en el que un audio revela que se condenó a un inocente.