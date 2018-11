Comcipo dice que Potosí es digna y mañana gritará 'Bolivia dijo No'

El presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Pumari, afirmó que no se sienten atemorizados por el arresto del joven albañil que exigió a Evo Morales respetar el 21F y que mañana saldrán a las calles con sus banderas departamentales para gritar 'Bolivia dijo No'.

"Con esta detención quieren acallar la voz de todos los potosinos, quieren callar, atemorizar a los potosinos, para que las autoridades desfilen en silencio, para que no escuche en 'Bolivia dijo No', están muy equivocados, si pretendían atemorizarnos, no lo van a lograr. Potosí es digna y mañana vamos a salir con nuestras banderas potosinas y les vamos a recordar que 'Bolivia dijo No'", afirmó el dirigente.

Calificó de "alcahuetes" a algunas autoridades locales que muestran respaldo al primer mandatario, "sabiendo que no se está haciendo nada por Potosí", que "no han dejado nada para nuestra región", que mañana conmemora su aniversario.

"Mañana vamos a venir con baldes, preparen las cárceles, porque este es resultado de su mismo capricho", agregó, enfatizando que harán todo lo posible por liberar al muchacho que permanece en dependencias policial por gritar 'Bolivia dijo No'.

"Nuestros asesores jurídicos están viendo la situación, lamentamos esta detención y esperemos que se lo libere porque no es delito gritar 'Bolivia dijo No'. No creo que el compañero gritara tan fuerte como para dañar los oídos del presidente", informó Pu