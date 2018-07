Quién es Techo 'e Paja y por qué estuvo preso 27 años en EEUU

Después de permanecer 27 años privado de libertad en una cárcel de California (EEUU), Jorge Roca Suárez, más conocido como Techo 'e Paja, retornó a Bolivia este martes (17 de abril) y fue inmediatamente trasladado a la cárcel de San Pedro, en La Paz. Pero... ¿quién es?, ¿por qué estaba preso? y ¿cuál será su situación en Bolivia?, son algunas de las preguntas que respondemos a continuación:

1.- Techo 'e paja, el sobrino del 'rey de la cocaína'

Es el cuarto de seis hermanos, tiene cuatro hijos y es sobrino de Roberto Suárez Gómez, el ex 'rey de la cocaína', famoso en Bolivia por su famosa oferta de cancelar la deuda externa del país (en ese entonces de unos $us 3.000 millones) a cambio de inmunidad.

A Roca Suárez los organismos antinarcóticos de Bolivia lo consideran un 'pez gordo' del narcotráfico, responsable de montar redes en nuestro país, Colombia, México y Estados Unidos. Incluso muchos lo comparan con Pablo Escobar y con Amado Carrillo ‘El Señor de los Cielos’.

Hace siete años, cuando estaba preso en EEUU, Jorge Roca le envió esta postal a su mamá felicitándola por el Día de la Madre | EL DEBER

2.- Preso en EEUU

El boliviano fue encerrado en una cárcel de California, en EEUU, el 13 de diciembre de 1990. Debía cumplir una condena de 35 años por delitos relacionados con el narcotráfico, lavado de dinero, fraude bancario, evasión de impuestos y extorsión ilegal de moneda monetaria; sin embargo, tras 27 años de prisión retornó al país para cumplir sentencia.

Cuando fue detenido en Los Ángeles, las autoridades revelaron que se le incautó millonarios bienes, pero de forma simultánea en Bolivia las fuerzas antinarcóticos también realizaron una serie de operativos para secuestrar gran cantidad de costosos bienes que hasta hoy le atribuyen de su propiedad. En EEUU le incautaron al menos 16 departamentos.

En Bolivia, en la ciudad de Santa Cruz, el Ministerio Público le reincautó millonarios bienes en la propiedad Horizonte, con una extensión total de 804 hectáreas. También al menos 1.000 cabezas de ganado vacuno, y más de 50 caballos de raza para competencias deportivas, entre otros.

Sin embargo, Techo 'e paja, en una entrevista concedida a EL DEBER en mayo de 2016, afirmaba que no tenía nada en Bolivia, que todas las pertenencias eran de sus padres. "Yo tengo bienes en Estados Unidos, creo que hay un poco de mala fe en los jueces, fiscales y en el Gobierno u otras personas. No sé qué pasará, no sé por qué tantos años siguen peleando los bienes que pertenecen a mi madre y a mi padre", indicaba en aquella oportunidad.

Cuando fue aprehendido en EEUU se le incautaron más de 16 inmuebles | Foto: Archivo EL DEBER

3.- ¿Qué hizo mientras estuvo privado de libertad?

En la misma entrevista que le concedió a EL DEBER hace dos años, Roca Suárez contó que aprovechó su encierro para estudiar, para leer libros y hacer actividad física. "Yo estudio por correspondencia desde un centro educativo, me mandan los exámenes y respondo. Ya me diplomé en Ciencias Políticas Internacionales y en Derecho Penal Internacional", contaba en mayo de 2016 .

4.- ¿Cómo fue su retorno a Bolivia?

Techo 'e paja pisó suelo boliviano la mañana de este martes, el vuelo procedente de los Estados Unidos hizo escala en Santa Cruz antes de llegar a su destino: El Alto. Cuando arribó al aeropuerto paceño, bajo estrictas medidas de seguridad, los grupos de élite de la Policía escoltaron el vehículo que lo transportó hasta el penal de San Pedro.

El momento en que Techo 'e paja llegaba al aeropuerto de El Alto | Foto: Captura Unitel

5.- ¿Cuál es su situación?

Guarda detención en la cárcel de San Pedro, en La Paz, en espera de resolver procesos judiciales que tiene pendientes con la justicia boliviana, estos están relacionados con el tráfico de sustancias controladas y legitimación de ganancias ilícitas. El Gobierno aún no se ha referido al caso, pero ha anunciado una conferencia de prensa en las próximas horas.

6.- Libertad

Tres meses después de que retornara al país, justo un 17 de julio, en una audiencia realizada en el Juzgado Tercero de Ejecución Penal de La Paz, Jor Roca Suárez logró que la justicia le otorgara su libertad condicional. "Hasta que se hizo justicia conmigo", fueron sus primeras palabras.

El momento en que Jorge Roca Suárez, Techo 'e Paja, abandona el Juzgado Tercero de Ejecución Penal de La Paz tras conocer el fallo a su favor | Foto: APG