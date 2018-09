¿Qué pasó con el periodista que fue encarcelado por investigar el caso Alexander?

El ovillo no se ha terminado de desenredar en el caso del bebé Alexander, que el 13 de noviembre de 2014 falleció a causa de una hemorragia interna que derivó en un profuso sangrado por la región anal. C on la revelación de un audio en el que se oye a la jueza Patricia Pacajes decir que condenó a un médico a 20 años de prisión sabiendo que era inocente, el caso tuvo un giro de 180 grados.

Los 30 minutos de la supuesta confesión de la jueza -que no sabía que la estaban grabando- ha provocado estupor, impotencia, bronca y pedido de justicia de los bolivianos, según se puede leer en las redes sociales.

Un día después de esta revelación la ex ministra de Comunicación, Amanda Dávila, acudió (como otras autoridades de Gobierno, políticos y ciudadanía) al Twitter para expresar su punto de vista sobre el caso. Esta vez, responsabilizó a la prensa de “no buscar la verdad”.

El trino de la exministra ha provocado que se le recuerde que el 9 de marzo de 2015, cuatro meses después del deceso del pequeño Alexander y de que la Fiscalía procesara a casi una veintena de personas, entre ellas el médico Jhiery Fernández, acusado de violar al menor; un periodista fue enviado a prisión por investigar este caso.

Justamente, el comunicador Carlos Quisbert, que estuvo dos días encerrado en la cárcel de San Pedro, es el que, junto a ATB, hizo la revelación que ha conmocionado e indignado al país. “Amanda quiere culpar a la prensa por los delitos de los jueces, fiscales y algunos ministros. ¿Acaso ella no recuerda que el periodista Carlos Quisbert fue detenido por investigar el caso? Quisbert, que ahora trabaja en Página Siete, es el que reveló el audio de la jueza Pacajes”, le respondió, también en Twitter, la subdirectora del diario Página Siete, Mery Vaca.

Tal como se lee en una publicación de Erbol de aquel entonces, el periodista se había trasladado hasta el penal de Viacha para entrevistar a una de las detenidas del caso, Madeleine Pahe, y en ese instante fue arrestado con el argumento de que obstaculizaba la investigación.

El fiscal Marco Antonio Vargas justificó entonces que Quisberth fue detenido porque, supuestamente, obstaculizó el proceso investigativo al presentarse en la prisión a entrevistar a una de las imputadas. “En la audiencia cautelar no pudo desvirtuar los riesgos procesales en el sentido de que no pudo demostrar tener familia, trabajo o domicilio legal asentado en el país”, declaró.

Lo que ha generado el audio

La grabación ha puesto de cabezas la tesis de que el médico Jhiery Fernández, que ya había sido condenado a 20 años de prisión, violó al bebé de ocho meses. En menos de 24 horas la jueza del audio declaró que había sido víctima de los ‘hackers’ en sus redes sociales y solicitó baja médica de 48 horas.

El ministro de Justicia, Arce Catacora, también vía Twitter, ha pedido la suspensión Pacajes mientras se desarrolla la investigación. “El día de ayer solicitamos una investigación inmediata por la gravedad de los hechos. Sería conveniente que el Consejo de la Magistratura suspenda a la jueza Pacajes, entre tanto se lleva la investigación. Esto en respeto a la sociedad que justamente está conmocionada por el hecho”, se lee.

El fiscal general del Estado, Ramiro Guerrero, que es citado en el audio por la supuesta relación sentimental con la médico forense, que afirmó que el niño había sido violado (cuya declaración habría sido la punta del ovillo para que se ‘tejieran formas’ para sostener la mentira); salió también a dar su versión. Culpó a los aspirantes a su cargo de filtrar la grabación .

"¿Presión política de qué?, ¿qué interés político puede haber?, ¿o qué interés personal? Es un caso más, como tantos otros que ha habido (...). Qué interés puede haber, el sentido común nos hace responder eso, cuál fue la intencionalidad de querer molestar, arruinar a un profesional o a cualquiera, aquí no hay interés de ninguna índole", declaró la mañana de este martes en Cochabamba.

"Sé que hay algunas personas involucradas que están postulando a fiscal general, que están detrás de este tipo de situaciones, es lamentable, es una pena, son un par de postulantes que están detrás de todo esto. ¡Imagínense si son elegidos! Sería grave", agregó.

