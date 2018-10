¿Qué pasa si no voto en las elecciones primarias?

Las elecciones primarias se realizarán el 27 de enero de 2019. Es un proceso en el que cada militante registrado en un partido o agrupación política podrá emitir su voto para elegir al candidato que representará a cada sigla en los comicios para presidente (octubre 2019). El cierre de registro para la militancia vence el 24 de octubre.

En este trajín se han dado una serie de consultas de la ciudadanía respecto a prohibiciones, sanciones y cosas positivas que se puede tener si uno se inscribe a estos comicios. El Órgano Supremo Electoral dio a conocer su reglamento con el que te respondemos las preguntas más frecuentes.

- ¿Sí o sí debo estar inscrito a un partido o agrupación política?

El proceso para participar de las primarias es opcional. Puedes inscribirte o no, aunque se aclara que solo la militancia inscrita podrá participar en el día de la elección y elegir a sus candidatos.

-Es un requisito votar en las primarias para poder participar de las elecciones de octubre de 2019?

No, no es un requisito, por lo tanto podrás ejercer tu derecho al voto para los comicios generales. La Ley de Organizaciones Políticas, en su artículo 29 señala que "la votación será individual, voluntaria, directa, libre y secreta". Ningún partido político puede obligarte.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas también lo aclaró este lunes: “El único requisito para participar en procesos electorales nacionales, departamentales, regionales y municipales es que estén inscritos en el Padrón Electoral Biométrico, por lo que el registro o no de una persona como militante de una determinada organización política no afecta a su participación".

- Si me inscribí en un partido político pero no fui a votar en las primarias, ¿tengo sanción?

No, no tendrás ningún tipo de sanción. El voto de los ciudadanos que participen del proceso es voluntario. En consecuencia, no se aplicarán multas para quienes no ejerzan el derecho al voto y no se otorgarán certificados de sufragio ni de impedimento.

- ¿Habrá circulación vehicular el día de votación de las primarias?

El tráfico vehicular será normal el 27 de enero, día de las primarias, tampoco habrá cierre de mercados.

- Si ya estaba inscrito(a) en un partido político, ¿puedo inscribirme a otro?

En caso de que una ciudadana o ciudadano esté inscrito en el padrón de militantes de más de un partido o agrupación, será habilitado para votar únicamente en el padrón de militancia de su último registro (es decir en el último partido en el que te inscribiste). Los registros anteriores podrán ser anulados a solicitud de la persona.