¿Qué otras autoridades y ministros renunciarán al secreto bancario?

En 2009, el presidente Evo Morales renunció al secreto bancario y dijo que estaba dispuesto a publicar sus cuentas bancarias. Nueve años más tarde se concretó esa intención y sus cuentas, junto con las de Álvaro García Linera, fueron puestas en línea este jueves.

Esa medida, que el oficialismo considera un acto de transparencia, será replicado por otros ministros y autoridades de Gobierno. Los primeros en anunciar que harían renunciarían al secreto bancario fueron los presidentes de las cámaras legislativas: José Alberto Gonzáles y Gabriela Montaño mostrarán sus cuentas.

También se sumaron ministros. Al menos por ahora, los ministros de Hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez; de Comunicación, Gisela López y de Culturas y Turismo, Wilma Alanoca; son quienes publicarán sus cuentas.

"Es una determinación que está apegada a la ética y transparencia institucional, pero fundamentalmente por el compromiso que tenemos con el pueblo", manifestó Alanoca a tiempo de hacer conocer su decisión, según publica la agencia de noticias ABI.

"Como asalariada que siempre fui, las cuentas que he abierto fueron para que me depositen mi sueldo. No tenemos nada que ocultar", escribió Gísela López en su cuenta de Twitter.

En tanto el alcalde de La Paz, Luis Revilla manifestó que también renunciará a este derecho.

Cuentas de Evo y Álvaro

Un día después de que la Unidad de Investigaciones Financieras, a cuya cabeza está la exministra Teresa Morales, publicara las cuentas de los primeros mandatarios del país, se rectificó el saldo del presidente: tras enmendar un error de la plataforma y de suma (según el diario Los Tiempos), se anotó que el presidente tiene, en total, 732 mil bolivianos.

En tanto, las cuentas de García Linera se mantuvieron igual. El vicepresidente tiene un saldo de 27.922 bolivianos.

