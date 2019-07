¿Qué dice la Constitución sobre la segunda vuelta electoral?

La primera encuesta nacional elaborada por Ciesmori para EL DEBER mostró una intención de voto de 37% a favor del MAS, logrando 11 puntos de ventaja sobre Comunidad Ciudadana, por lo que muchos consideran que, de repetirse estos resultados en octubre, Evo Morales ganaría la Presidencia sin necesidad de una segunda vuelta, pero ¿qué dice la Constitución Política del Estado al respecto?

El artículo 166 de la CPE en su inciso I señala que será proclamada a la Presidencia y Vicepresidencia la candidatura que haya reunido el 50% más uno de los votos válidos; o que haya obtenido un mínimo del 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10% en relación a la segunda candidatura.

De esta manera, de acuerdo a la intención de voto plasmada en la encuesta presentada por EL DEBER, si las elecciones fueran realizadas hoy, sería necesario una segunda vuelta entre las dos candidaturas más votadas, porque a pesar de la ventaja lograda por el MAS, no ha superado el 40% de los votos.

La CPE establece que la segunda vuelta debe realizarse en un plazo no mayor a los 60 días, a partir del día de votación entre las dos candidaturas más votadas, proclamándose ganadora la que logre la mayoría de los votos.

Lo que dice el MAS

El vicepresidente Álvaro García Linera considera que con los resultados de la primera encuesta nacional ya sería suficiente para ganar en primera vuelta, ya que el dato no contempla votos nulos, blancos ni indecisos, lo que al final favorecería que en el cómputo del 100% de los votos válidos se logre más del 40% con un 10% de diferencia con el segundo, evitando así el balotaje.

"Según esta encuesta no hay segunda vuelta, Comunidad Ciudadana 26 (%), el MAS 37 (%) son 11 puntos de diferencia, no habría necesidad de segunda vuelta. Hay que distribuir los no sabe, no responde porcentualmente y eso va a subirle (el porcentaje)", señaló en entrevista con EL DEBER.

