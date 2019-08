Protestas de choferes no paran en contra del PumaKatari en La Paz

Después de protagonizar una marcha por diferentes calles y avenidas de la urbe paceña, los choferes declararon, en un cabildo, "héroes" a sus detenidos, de quienes exigen su inmediata liberación de la cárcel de San Pedro. Además, anunciaron un ampliado para el miércoles a las 11:00 para definir más medidas de presión en rechazo a las nuevas rutas del bus municipal PumaKatari.

El dirigente del sector, Rubén Sánchez, afirmó que exigirán una auditoría al funcionamiento de los buses municipales, además, remarcó que el sector decidió rechazar todo tipo de sanciones de la comuna paceña hacia el transporte sindicalizado hasta que no exista un consenso con la comuna.

"En nuestro ampliado será una prioridad la liberación de nuestros héroes, los han detenido sin comprobar si son autores materiales del hecho. Además, la Alcaldía ha contratado personas ebrias en Huayllani para reventar a los choferes. No vamos a permitir las sanciones hasta que no exista consenso, tenemos que exigir y saber dónde va el dinero del PumaKatari y si es sostenible o no", agregó.

Sánchez advirtió que, si no existe un acercamiento entre el ejecutivo municipal y su sector, se activará un paro indefinido para evitar que lleguen más buses PumaKatari a La Paz, porque, dijo, que es un atentado a sus fuentes laborales.

El dirigente de los choferes de El Alto, Víctor Tarqui, respaldó las declaraciones del representante paceño, y aseveró que no permitirán que el bus edil recorra Pasankeri, como anunció recientemente el alcalde Luis Revilla e incluso, amenazó con detener a los buses que ingresen por esas zonas.

"Si los Pumas suben, ya no van a bajar. No vamos a permitir que atenten de esa forma a nuestro sector, El Alto no se va dejar ni va dejar pasar a los Pumas", aseveró.

¿Mejoras en el servicio?

Consultados sobre las mejoras que realizaron los choferes en el servicio público, los dirigentes evitaron referirse al tema, aunque expresaron que la mayoría de sus afiliados mantienen aseado su vehículo, cumple con las rutas y recorrido, además de los servicios nocturnos que se comprometieron realizar con la Alcaldía.

Sobre la ausencia de contenedores de basura en sus motorizado, el representante de La Paz, Rubén Sánchez, dijo que si bien estos se usaban hace meses, en la actualidad, los choferes decidieron retirar para no "incomodar" a las mujeres que suben junto a sus hijos y ocupan los asientos delanteros.

"Después de que nos han llamado cochinos, malcriados, creo que ese (sobre las mejoras en el servicio) no es un tema que se debe tratar, pero sí, la gran mayoría cumple con tema de limpieza, rutas y recorridos y servicio nocturno. Ya no llevamos basurero porque muchas mamás suben con sus bebés y les incomoda", explicó.

Protestas

Desde tempranas horas de este martes, choferes de La Paz y El Alto marcharon de diferentes macrodistritos rumbo a la comuna paceña, pero un numeroso contingente policial evitó que los transportistas ingresen hasta el lugar.

Algunos choferes pidieron la renuncia del burgomaestre paceño, a quien acusan de promover los enfrentamientos en la inauguración de la nueva ruta de PumaKatari que conecta San Pedro y Achumani. Ese día, los transportistas instalaron bloqueos para impedir el paso de los buses, lo que generó el rechazo de los vecinos y se produjeron diversos enfrentamientos que terminaron con el saldo de más de 50 heridos y al menos tres buses municipales dañados.

Según el sector, 45 minibuses fueron dañados y también se reportaron heridos. Asimismo, los choferes aseguraron que fueron víctimas de discriminación en la zona Sur.

"Pensé que en Santa Cruz nomás había discriminación a los collas. En la zona sur he visto que la gente que vive en condominios y hasta cuatro movilidades tiene, se han dado a la tarea de insultar, a enfrentar a nuestros compañeros", dijo Sánchez.