El paro de actividades ejercido ayer en el país en rechazo a la postulación para las elecciones nacionales de 2019 del binomio oficialista Evo Morales-Álvaro García Linera y exigiendo el respeto a los resultados del referéndum del 21 de febrero de 2016, cuando el No le ganó a la posibilidad planteada desde el Gobierno para cambiar la Constitución Política del Estado e inscribir la reelección indefinida presidencial, tuvo matices diferentes en los nueve departamentos del país.

Los periodistas y colaboradores de EL DEBER, en las nueve capitales, reportan una jornada donde las ciudades de Santa Cruz de la Sierra, Sucre, Tarija, Trinidad y Potosí quedaron inmovilizadas desde las primeras horas del día. En La Paz y Cochabamba, si bien hubo grandes movilizaciones y las manifestaciones en exigencia al cumplimiento de los resultados del referéndum fueron multitudinarias, la Policía y grupos afines al Gobierno trataron de continuar con sus actividades de manera normal.

En Pando no hubo bloqueos ni paros, ya que la dirigencia cívica, que recientemente fue elegida, no hizo ninguna convocatoria a la población y se sumó a la postura del oficialismo, de no acatar las medidas de protesta. Pese a esto, al final de la jornada, un grupo numeroso de mototaxistas que se reunieron en inmediaciones del ingreso al aeropuerto de la ciudad, recorrieron los diferentes puntos de la capital pandina gritando estribillos en contra de la repostulación de Evo Morales y apoyando la decisión ciudadana del 21 de febrero de 2016.

Finalmente en Oruro, se tuvo un día sin sobresaltos, ya que si bien hubo algunos bloqueos en vías de la ciudad, pasado el mediodía las cosas cambiaron y la jornada fue completamente regular.

Roces y enfrentamientos

Si bien el balance grande muestra una jornada de paro sin demasiados disturbios, hubo lugares donde los policías se vieron obligados a retirarse del punto de bloqueo, porque la gente no aceptó moverse. Uno de los afectados fue el comandante policial cruceño, Alfonso Siles.

En otros sitios, como en la zona de San Miguel en La Paz, la gente se enfrentó con los transportistas que querían pasar por las calles cerradas. También hubo lugares como en Trinidad, donde los agentes se abrieron paso por la fuerza e hicieron valer su derecho a circular pese a los objetos que obstruían las calles.

Al final del día en Sucre, la gente se enfrentó con las fuerzas del orden en algunas de las calles cercanas al centro, donde se realizó un cierre de la jornada exigiendo medidas más radicales para las siguientes semanas.

La Paz fue el epicentro de la violencia, que terminó con la gasificación de los manifestantes que se reunieron al frente del edificio del Tribunal Supremo Electoral.

La sede de Gobierno también fue el escenario para la llegada de los marchistas que hace varios días habían salido de Konani y de Yungas. Cuando su presencia se sintió en suelo paceño, el centro recién se apropió de la movilización con más fuerza, ya que mucha gente se acercó a los marchistas para apoyarlos y a entregarles agua y comida.

COCHABAMBA

Si bien se registraron bloqueos en la ruta hacia Quillacollo y hacia Sacaba, las dos vías de ingreso y de salida de Cochabamba, estos puntos fueron abiertos por la Policía y las salidas de los buses interdepartamentales se realizaron sin demasiados inconvenientes.

YACUIBA Y BERMEJO

Estos dos municipios, que son parte del departamento de Tarija, no acataron el paro y en ambas zonas las actividades fueron normales. Solo se registraron algunas marchas de protesta de los activistas de las plataformas.

LAS PROVINCIAS, A MEDIAS

La medida de presión en los municipios de provincia del país no llegó con contundencia, salvo en una gran parte de los que son parte del Norte Integrado cruceño o algunas zonas rurales tarijeñas.

MOVILIZACIONES

Los pandinos y los orureños protagonizaron al final de la jornada multitudinarias movilizaciones en favor del No.

Los potosinos salieron a las calles para hacer escuchar su voz de protesta al Gobierno