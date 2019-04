Prohibieron a Siñani trabajar para evitar que elimine información

La jueza Claudia Castro, que ayer determinó la detención domiciliaria del concejal Fabián Siñani, explicó que esa medida cautelar se fijó para evitar que la autoridad elimine información o pretenda influenciar a subalternos para perjudicar las investigaciones.

"Materialmente le es imposible constituirse en su fuente laboral. La fundamentación del Ministerio Público ha determinado que el señor Siñani puede influenciar a los funcionarios subalternos, pero también en personal de la empresa Tersa, además podría afectar a la información sobre los contratos", explicó la administradora de justicia en entrevista con Unitel.

El concejal es indagado por presuntamente haber favorecido a la empresa, de la cual su esposa, Maricruz M., fue representante legal en algunos litigios. La próxima semana tendrán que presentarse ella, el presidente del Concejo Municipal, Pedro Susz, el alcalde Luis Revilla y otros dos funcionarios municipales.

Otro sindicado dentro del proceso es el exdirector del Sistema de Regulación Municipal (Siremu), Giovanni Jemio, que también tendrá que declarar ante el Ministerio Público.

"No se ha previsto un custodio, debido a que no hay personal suficiente para que se cumpla esta labor. Él está obligado a cumplir la detención domiciliaria y si no lo hace, se le revocarán las medidas sustitutivas", advirtió Castro.

Siñani fue imputado por la presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes, por presuntos hechos de corrupción en la suscripción de contratos entre la Alcaldía y Tratamiento Especializado de Residuos Sólidos Ambientales S.A. (Tersa).

