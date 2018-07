Procuraduría aclara que juicio contra Mesa es para ver responsabilidad

La Procuraduría General del Estado emitió un comunicado de prensa este lunes para referirse al proceso iniciado en contra del expresidente Carlos Mesa, mismo que busca establecer si tiene o no algún grado de responsabilidad sobre la controversia que ocasionó un laudo arbitral en el que Bolivia perdió y tuvo que pagar 42,6 millones de dólares a la empresa Quiborax.

"La solicitud de proposición acusatoria presentada en fecha 22 de mayo pasado ante la Fiscalía General del Estado, en contra del expresidente Carlos Mesa, tiene como objetivo principal establecer la existencia o no de responsabilidad por la generación de la controversia internacional con la empresa chilena Quiborax S.A. y su socia boliviana, la empresa minera Non Metallic Minerals S.A.", se lee en el documento, que no hace referencia sobre si el también vocero de la causa marítima deberá responder por el pago millonario.

Ayer el ministro de Economía, Mario Guillén, sostuvo que "los procesos que se han iniciado contra el expresidente Carlos Mesa van justamente a la recuperación de los 42,6 millones, porque es producto de una mala actuación, como lo que ha pasado en este tiempo".

Mesa respondió calificando como un "disparate" ese efecto. "Aquí no está en cuestión el tema de cómo pagas o en qué medida hay que quitarme los bienes habidos y por haber, me hipotecarán por las próximas cinco generaciones", declaró el exmandatario.

La Procuraduría agrega que "al ser un expresidente del Estado boliviano y estar sujeto a juicio de responsabilidades, corresponde a la Asamblea Legislativa Plurinacional, la autorización del enjuiciamiento del expresidente Carlos Mesa, en base a los principios, valores y garantías establecidos en la Constitución Política del Estado".

La pasada semana el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), José Antonio Revilla, dijo que en la sesión del miércoles 25 será analizado el requerimiento acusatorio de la Fiscalía General para el inicio de un juicio de responsabilidades contra Mesa por el caso Quiborax.