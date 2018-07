Procesan al sargento que hizo comer heces fecales a un premilitar

Un proceso sumario y una investigación de la Fiscalía se inició contra el sargento del regimiento Ingavi de la ciudad de El Alto que es acusado de hacer comer heces a un joven premilitar. Las Fuerzas Armadas (FFAA) consideran que se trata de un "hecho aislado".

"Desde el día de ayer (el proceso) ya está con un fiscal en El Alto; sin embargo, tengo entendido que el abogado y los familiares vinieron a mi despacho a poner (el hecho) en conocimiento, se está presentando una aplicación de denuncia el día de hoy", explicó hoy el titular del Ministerio Público de La Paz, Edwin Blanco.

"Cuando alzó las heces fecales del suelo, me empezó a estrujar (agarrar) de mi cuello y con sus dedos me apretó. Lo único que pude hacer es abrir mi boca y él me ha metido las heces fecales y comencé a escupir", relató el premilitar hace días a la red Bolivisión.

Esta jornada el comandante en jefe de las FFAA, Yamil Borda, aseguró que el caso “es un hecho completamente aislado” y recalcó que " los jóvenes que prestan el servicio militar, en este caso el servicio premilitar, tienen la posibilidad de hacer cualquier denuncia, si es que tuvieran mellada su dignidad o sufrieran algún maltrato".

La Defensoría del Pueblo también inició una indagación sobre la denuncia, que es rechazada por algunos padres de familia de ese centro de instrucción militar que se encuentra en la urbe alteña.