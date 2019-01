Primarias: TSE dice que un voto sería suficiente, pero no conveniente

"Un voto sería suficiente, pero no conveniente", afirmó la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Lucy Cruz, sobre las inéditas elecciones primarias que tendrán lugar el domingo, que cuentan con binomios únicos y que costarán casi 27 millones de bolivianos.

La autoridad recalcó que solo un voto a favor valida cualquiera de las nueve fórmulas en carrera. Explicó que los blancos y nulos, por muchos que sean, no influirán en nada en los resultados de los comicios.

"Yo me pongo en el lugar de un binomio, cómo me sentiría si mi partido no me apoya y solo recibo un voto", afirmó en relación a la postura de siete de nueve agrupaciones políticas, cuyos candidatos no irán a votar.

Cruz se mostró a favor de una modificación en la norma para posibilitar que en futuras elecciones primarias los partidos cuenten con más de un binomio. "No es conveniente, hubo delegados que no quisieron inscribir a otros binomios, el TSE va a seguir trabajando y fortaleciendo la democracia", complementó.

Partidos de la oposición anticipan que un grupo reducido de sus simpatizantes acudirán a los recintos de votación. Son casi 1,7 millones de personas que están habilitadas para sufragar el domingo.

En contraparte, el MAS anuncia una movilización de sus militantes para tener una cantidad de votos representativa. El 57% del costo de estas elecciones se utilizará para posibilitar que el oficialismo acuda a las urnas, debido a que tienen casi un millón de adeptos.