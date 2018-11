Santa Cruz se convirtió ayer en el centro de operaciones de los partidos políticos para la consolidación de los binomios que participarán en las elecciones primarias del próximo año. Por la mañana Carlos Mesa, de la alianza Comunidad Ciudadana, presentó a Gustavo Pedraza como candidato a vicepresidente; mientras que, por la tarde, los líderes de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) confirmaron al pastor evangélico Humberto Peinado como acompañante de Víctor Hugo Cárdenas, que no pudo asistir por motivos de salud.

Anoche, el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, ‘pateó’ el tablero político, a través de su cuenta de Twitter, al transmitir a Demócratas que está dispuesto a renunciar a una candidatura a presidente para apoyar a su aliado, el gobernador cruceño Rubén Costas, en el marco de la alianza Bolivia dice No. En suma, hasta ayer fueron cinco las organizaciones que dieron a conocer a sus precandidatos, con la sorpresa de que los acompañantes de fórmula son personas poco conocidas y con escasa trayectoria política. Por ahora, los cruceños ocupan cargos en la segunda línea de las boletas electorales y solo una mujer figura entre las candidaturas de los binomios. Aunque de las decisiones que tomen Doria Medina y Costas puede surgir una novedad hasta el cierre del registro de las candidaturas ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), hoy a las 23:59.

Reacciones

Una vez conocidos los binomios de Comunidad Ciudadana y el de UCS, la presidenta de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño (MAS), sostuvo que siguen surgiendo políticos del pasado y sin novedades. “La oposición no está cumpliendo con su promesa de darle nuevos políticos a la política boliviana”, señaló. La oficialista recordó que las organizaciones sociales acompañarán hoy la inscripción del binomio Evo-Álvaro. También criticó que la oposición no logra ponerse de acuerdo para conformar su binomio, por lo que considera que el problema será mayor en el plan de gobierno.

El senador Arturo Murillo (UD) no escondió su sorpresa porque Mesa presente a alguien con poca trayectoria política. “No conozco a Gustavo Pedraza, he escuchado que es analista, para mí es desconocido, pero parece que Carlos Mesa no necesita a nadie conocido, tampoco necesita de los partidos; parece que su figura es suficiente y ha tomado la decisión de ir solo”, afirmó. El jefe nacional del MNR, Luis Eduardo Siles, fue más ‘ácido’ al señalar que tendrá que recurrir a Google, porque no conoce a Pedraza. “Creo que el candidato a presidente busca ocupar todo el escenario y el vicepresidente no molesta a nadie”. Siles también señaló que el MNR presentará un solo binomio, conformado por Virginio Lema y Fernando Untoja. “Ellos fueron elegidos por el Comando Nacional, que es la máxima instancia”, explicó.

Bolivia dice No

El líder de UN, Samuel Doria Medina, recurrió una vez más a Twitter para dar un anuncio importante, en este caso la declinación de su candidatura, en favor de la de su aliado Costas.

“Hoy transmitimos a los Demócratas que, pensando en Bolivia, estoy dispuesto a no ser candidato y apoyar a Rubén Costas a la candidatura a presidente por la Alianza. Bolivia es primero”, escribió el político y empresario, a las 21:40 de este martes. Media hora después de este anuncio, el gobernador cruce- ño publicó en la misma red que valoraba “el desprendimiento de Samuel de declinar su aspiración presidencial”. Pero dijo que él sabía muy bien su opinión con relación a las necesidades del país, que recaen sobre candidaturas nuevas y de jóvenes. “Ellos tienen todo mi apoyo #BoliviaDiceNO”, tuiteó Costas. En contacto con EL DEBER, amplió la descripción de la figura que debería proyectar esta alianza política rumbo a las primarias y las elecciones generales. Este perfil es una persona joven, con experiencia, opositora, defensora del 21-F, y mejor si se da el caso que sea una mujer.

En la recta final



El MNR eligió al tarijeño Lema como su presidenciable junto a Untoja. No obstante, Ernesto Machicao también se considera candidato. Por su lado, Jaime Paz Zamora presentó a la abogada Paola Barriga como la dupla del PDC, aunque la diputada Norma Piérola adelantó que impugnará esa postulación y que busca registrar su candidatura en el TSE. No obstante, el vicepresidente del TSE, Antonio Costas, advirtió de que la inscripción corresponde a los delegados partidarios adscritos al Órgano Electoral. El Frente Para la Victoria (FPV) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS), de Félix Patzi, informaron que esperarán hasta hoy para confirmar sus binomios. En el caso del MAS, Evo Morales y Álvaro García Linera fueron proclamados por la COB.

Los análisis Con relación al binomio de Comunidad Ciudadana, el analista Carlos Cordero ve que se está buscando la unidad oriente-occidente y que el perfil de Pedraza es de un profesional con alto nivel de aceptación, que no tiene negativos a la vista para cuestionar o un proceso judicial. “El cargo de vicepresidente requiere una persona idónea y de alta confianza de parte del presidente, porque es uno de los más importantes”, dijo. El politólogo Alberto Careaga puso sobre la mesa la participación cruceña en este escenario político. Afirmó que los líderes políticos regionales no han podido extenderse a escala nacional, por eso es que todos esperaban las candidaturas de Revilla, incluso de Leyes. “Los acompañantes que han elegido son desconocidos en varias esferas sociales.

Esto es una muestra de que ven a la región como una cuota nada más. Nos están viendo como un acompañante para decir que se está colando oriente-occidente”, dijo. El diputado Édgar Montaño, del MAS, agregó que no es el momento de seguir presentando fórmulas con candidatos de occidente y oriente, sino es el instante preciso de plantear al país una propuesta seria de gobierno. “Piensan que la población les va a creer haciendo una interrelación entre oriente y occidente, pero no es época de estos temas, ahora es momento de presentar propuestas económicas y sociales consistentes y trabajadas; nosotros creemos que se han quedado en la era de los viejos políticos y eso no va a cambiar”.

Las proclamaciones

A las 10:00, Mesa llegó caminando a la Plaza del Estudiante, acompañado por el montereño Gustavo Pedraza, a quien presentó como su acompañante de fórmula. Destacó que representa la combinación de la idoneidad profesional, el vínculo con el aparato productivo cruceño. “Esta decisión tiene que ver con muchas cosas, con lo que Gustavo representa como profesional, una de las personas con mayor conocimiento en temas de desarrollo sostenible, la condición productiva de nuestro país, el vínculo con el mundo indígena, el haber llevado adelante un trabajo extraordinario a escala internacional como consultor y Humberto Peinado, que formará binomio con Cárdenas. El acto se realizó en el salón auditorio de la carrera de Ciencias Políticas de la ‘U’ Gabriel René Moreno.

Peinado es un pastor evangélico de 37 años. Como activista forma parte de la Plataforma Yo Amo la Vida, que se opone a la legalización del aborto, la ley de identidad de género y la unión entre personas del mismo sexo. Recientemente encabezó la campaña Con mis hijos no te metas, que viralizó con ese ‘hashtag’ en redes sociales. En esta actividad también participó Cárdenas. En su discurso, dio a conocer sus propuestas, que giran en torno a tres ejes: protección a las familias, endurecimiento de penas en contra de antisociales y amnistía para perseguidos políticos. Adelantó que si accede al Gobierno, van a generar leyes que endurezcan las penas contra violadores y asesinos. “Queremos la pena máxima”. En los ambientes de la ‘U’ se evidenció también la presencia de activistas del 21-F y universitarios, con lo que se pone de manifiesto que la candidatura apunta más allá de las iglesias cristianas, de las que proviene