Presidenta del Senado pide a Ceballos dar un paso al costado 

La presidenta del Senado, Adriana Salvatierra, solicitó al magistrado del Tribunal Constitucional Plurinacional, Orlando Ceballos, dar un paso al costado y renunciar a su cargo, tras haber sido denunciado por su esposa de violencia física.

"Nuestra solicitud pública es que dé un paso al costado" manifestó Salvatierra al considerar que Ceballos no puede estar al frente de una de las instituciones que tiene que velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales de los ciudadanos.

"No hablamos de un caso común, no es la primera denuncia, existirían dos o tres denuncias anteriores (en las que) se determinaron días de impedimento. Una persona así no puede estar al frente de un órgano que vela por los derechos", sostuvo la legisladora.

El pasado 11 de marzo, el magistrado fue denunciado por su esposa por agresiones e insultos, el informe del Instituto de Investigación Forense determinó siete días de impedimento.

Sin embargo, la pareja apareció alegando que fue una discusión matrimonial, aunque la mujer desistió de la denuncia, el Ministerio Público continúa de oficio las investigaciones.

Ceballos pidió 10 días de licencia, solicitó una ampliación hasta que concluyan las indagaciones; por otra parte, la fiscal determinó que el magistrado abandone su domicilio con el objetivo de proteger a la víctima.