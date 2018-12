Presidenta del Concejo de El Alto se gradúa de bachiller

Después de haber concluido sus estudios en el Centro de Educación Alternativa (CEA) Mcal. José Ballivián, la Presidenta del Órgano Legislativo de la ciudad de El Alto, Reveca Cruz, recibió su título de bachiller en un solemne acto de graduación, realizado en un local de la zona 16 de julio de esta urbe.

Reveca Cruz es madre de seis hijos y desde hace más de ocho años ella sola se hace cargo de su hogar y mantiene su familia, con su trabajo de comerciante y ahora como concejala.

"Muy joven me hice de familia y la necesidad me obligó a dejar mis estudios, pero nada es imposible, sólo tenemos que organizarnos mejor y afrontar retos, yo me propuse este reto y lo conseguí, ahora tengo el reto de tomar una carrera profesional y sé que lo lograré" enfatizó la Presidenta del Concejo Municipal.

"Reveca siempre fue muy entusiasta y alegre, siempre estaba animando a sus compañeros a no abandonar sus estudios", destacó la profesora asesora de la promoción, Mariela Alanoca.

Por otra parte, la señora estudiante Aurora Bustillos, compañera de curso de la concejala, dijo que se enorgullece en haberla tenido una compañera.

"Siempre con una sonrisa y con energías positivas encontrábamos a Reveca, ella siempre fue bien responsable con sus obligaciones y nos pedía que también lo fuéramos nosotros", dijo.