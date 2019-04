Presentan El robo y acusados dicen que el MAS manipula hechos

Por fin Neurona terminó el trabajo para el que lo contrató el Gobierno. Anoche, en la Cinemateca de La Paz, se estrenó el documental El Robo, cuando las leyes se escribían en inglés, una pieza de una hora de duración que recrea el informe de la comisión parlamentaria que investigó las privatizaciones en Bolivia. Mientras el producto audiovisual culpa a los presidentes y dirigentes de la democracia pactada, estos acusan al Gobierno de hacer propaganda con este audiovisual.

César Andrade, director del documental, fue uno de los asistentes a la gala junto a algunas autoridades de Gobierno. El mexicano reveló que el trabajo demoró seis meses y dijo que el informe de la comisión se lo dieron en noviembre del pasado año; aunque la entrega oficial fue en enero.

“Me entregan un resumen que ya estaba prácticamente terminado y las correcciones se van dando después que se entregan los resultados”, dijo cuando fue consultado sobre el tiempo que tomó elaborar el documental.

El presidente de la comisión especial que investigó el proceso de capitalización y privatización, senador Rubén Medinaceli, recordó que el informe completo se entregó entre el 15 y el 17 de enero. Lo que significa que el director del documental lo tuvo en sus manos tres meses antes.

Tanto Andrade como Medinaceli afirmaron que el objetivo de este documental siempre fueron los jóvenes y que por eso incluso se realizó un grupo focal para definir el nombre de la producción.

El ministro de Minería, César Navarro, explicó que los jóvenes entre 18 y 25 años no conocieron lo que sucedió en el periodo 1985-2005 y que ese grupo de personas son potencialmente electores.

Los acusados

Los aludidos en el video exteriorizaron su abierta crítica y dijeron que el Gobierno ataca todo el periodo de la democracia pactada. Mauricio Balcázar, yerno del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, aseguró que el Gobierno utiliza políticamente cualquier recurso y calificó como un fracaso el proceso de nacionalización.

“Este Gobierno no acepta hasta ahora que la capitalización dio los recursos que tuvo Bolivia en los últimos años, las reservas se han agotado y este Gobierno no hizo nada, perdonó a las petroleras, hizo negocios por atrás, no nacionalizó nada y con los ingresos del gas hace una película donde acusa sin dar derecho a la defensa. No tendría esos recursos que hubo gracias a la capitalización”, contraatacó el vocero de Goni.

En su percepción, el Gobierno no quiere investigar nada y solo utiliza a los gobiernos anteriores en función de sus intereses. Agregó que este video es una ironía porque habla de un supuesto robo cuando el Gobierno pagó sumas exorbitantes a los productores a espaldas de la propia población.

El exprefecto de Cochabamba Manfred Reyes Villa, en contacto telefónico, dijo que el Gobierno busca distraer la atención con este tipo de presentaciones, con acusaciones a personas ausentes y que nunca les dieron la posibilidad de defenderse.

El exministro y empresario Samuel Doria Medina, que también es mencionado en el video, respondió que es un documental para hacer guerra sucia a favor del MAS, “pero el MAS lo pagó con dinero del Estado y eso puede ser corrupción. Es necesaria una investigación imparcial en ese tema”.

Los entrevistados coincidieron, por separado, en afirmar que es necesario alertar a la población sobre esta supuesta manipulación.