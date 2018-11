Dos políticos, en La Paz y en Santa Cruz, afirmaron haber tenido contactos con el Frente Revolucionario de Izquierda (FRI), partido que postula a Carlos Mesa a las elecciones primarias de enero, para formar alianzas políticas. Sin embargo, representantes del FRI lo desmintieron.

"Debo rechazar su invitación, pues la lealtad, amor y compromiso que siento hacia (mi padre) no me permiten compartir el mismo lugar con quien lo traicionó en vida y quien ahora (aparece) como asesor de Carlos Mesa como si fuera una persona moral y consecuente”, dijo Carlos Palenque, exconcejal paceño e hijo del extinto líder político del mismo nombre.

Horas más tarde de hacer público su "rechazo" a formar parte del proyecto político de Mesa, el FRI negó haberlo invitado.

“El hijo de don Carlos Palenque nunca estuvo en mi oficina, tampoco como secretario general le he hecho ninguna invitación. Él me ha mandado unos WhatsApp donde me pedía conversar sobre algunos aspectos de la política; pero no lo hemos invitado”, declaró Walter Villagra, secretario general del FRI a la Agencia de Noticias Fides.

Más tarde, Palenque evitó referirse más al tema y escribió en Twitter: "No se trata de armar un vaivén mediático para los morbosos. Ahí muere".

Palenque no fue el único que fue desmentido por el FRI. La presidenta del Concejo Municipal de Santa Cruz, Angélica Sosa, que "algunos allegados del FRI" habían solicitado encuentros con la dirigencia de la organización política Santa Cruz Para Todos (SPT) y con el alcalde cruceño Percy Fernández.

Sin embargo, Gustavo Pedraza, coordinador del candidato presidencial del FRI en Santa Cruz negó haber tenido acercamientos con ese partido. “Nadie de nuestro equipo ha llamado o ha realizado alguna reunión con dirigentes de SPT para buscar alianzas políticas. Todas nuestras conversaciones con organizaciones políticas se hacen de manera pública y sobre la base de coincidencias en la defensa del 21F, la recuperación plena de la democracia, la renovación política y la lucha frontal contra la corrupción”, señaló el vocero del partido de Mesa.