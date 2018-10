Ponen en duda regreso de 'Goni' a Bolivia y su hija lo ve preocupado

Gonzalo Sánchez de Lozada tiene 88 años y su familia pone en duda su regreso a territorio nacional. Afirman que está "muy preocupado" por la situación actual de Bolivia y critican que Evo Morales vaya a una cuarta repostulación en un proceso electoral que califican "injusto".

"Mi papá ya tiene 88 años, está bien, lúcido, fuerte, pero no sabemos qué podrá pasar. Ojalá que en Bolivia se respete la democracia y la justicia sea independiente, ahora no existen las condiciones (para volver)", explicó Alejandra Sánchez de Lozada en entrevista con EL DEBER.

La mujer, que fue congresista, sostiene que la agenda de octubre fue "destruir la democracia" para que determinados grupos asuman el poder. "En ese momento había la llamada agenda de octubre, y yo la veo como una agenda política, una estrategia que tenía el objetivo de desestabilizar la democracia y tomar el poder, eso es lo que estamos viendo ahora", sostiene.

Explicó que "Goni está todo el tiempo informado, está pendiente, le preocupa mucho nuestro país y quiere lo mejor", enfatizando que "obviamente las condiciones son muy difíciles a nivel de la justicia en nuestro país, te declaran culpable y no tienen siquiera derecho a defenderte".

"Se ha aprobado una nueva Constitución que no se respeta, no se respeta el 21F y la justicia se ha vuelto un instrumento de persecución, lamentablemente se ha perdido las oportunidades de salir al mar, se ha puesto un candado mayor, hemos perdido mercados internacionales del gas, posiblemente vamos a perder los mercados regionales, obviamente nos hemos debilitado en cuanto a nuestras oportunidades", agregó Alejandra.

Advierte que el Gobierno del MAs "no se han hecho las inversiones necesarias para pensar en el futuro y ahora estamos viendo los resultados, no vamos a tener los mercados mundiales. Podíamos haber sacado nuestro gas a través de diferentes puertos y poder vender a cualquier parte, pero ahora estamos amarrados a los gasoductos.La Argentina quizá no va a comprar más nuestro gas y estamos complicados". La hija de Goni recalcó que "aman" el país y están en contacto con familiares y amigos que se quedaron tras los hechos de octubre de 2003.