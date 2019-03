Políticos ‘festejan’ a la mujer con deslices, promesas y ‘mea culpas’

Recuentos de lo hecho y dejado de hacer, promesas de hacer más, de hacerlo distinto, saludos ‘revolucionarios’ y deslices verbales que recibieron repudio en las redes dominaron el lado político-electoral del Día Internacional de la Mujer.

Tal vez lo más comentado y compartido en redes sociales fue una frase del presidente Evo Morales: “Mi mamá me decía: ‘Evito no se pega a la mujer, quizá tu papá tiene su chola, no vendrá a comer, reniega, pero nunca me ha tocado’. Y yo le decía: ‘¿Cómo no te va a tocar mami? Si nunca te ha tocado nunca hubiera habido Evo, no habría Evito”, dijo, ante la carcajada de la concurrencia en la Casa grande del pueblo. Afuera, las activistas de Mujeres Creando trataban de ingresar con su protesta. En las redes, la frase fue calificada de machista y hubo el que se preguntó quién asesora a Evo para estos discursos. En ese mismo acto, el presidente había destacado algunas cifras de su gestión, como que el 51% de los representantes en la Asamblea Plurinacional son mujeres, o que el 45,6% de la tierra titulada está a nombre de mujeres, al igual que el 33% de las viviendas sociales, o que Bolivia ocupa el puesto 17 en el ranking de índice global de brechas de género del Foro Económico Mundial, el único latinoamericano ‘top 20’.

También se puso como meta, entre otras tareas, disminuir la brecha salarial, prevenir el embarazo adolescente y especializar la atención a víctimas de violencia, pero su frase hizo más ruido.

No fue el único ‘desliz’ de un político. En su cuenta de Twitter, Samuel Doria Medina colgó una fotografía junto a Soledad Chapetón, alcaldesa de El Alto, con la frase: “Nadie puede hacerte sentir inferior sin tu permiso”. No dijo que era una cita de Eleanor Roosevelt y no calculó que, sobre esa fotografía, causaba un efecto contrario al deseado. La eliminó al final de la tarde. Ya para entonces había subido un video en el que decía: “El 8 de marzo debe ser una jornada de reflexión, duelo e inspiración”.

El video colgado de Twitter fue el vehículo favorito de los candidatos para ‘felicitar’. Por ejemplo, Carlos Mesa, comenzó con una especie de mea culpa: “Podría hacer demagogia y no quiero hacerla, por eso estoy aquí solo sin mujeres a mi alrededor, porque de lo que se trata es de reconocer que los políticos han fracasado en esa política de la equidad, de la igualdad y de la no violencia”. Luego dijo que hay que dejar de hacer política, pero al mismo tiempo, como candidato de Comunidad Ciudadana, se comprometió que de verdad la mujer se empoderará, habrá igualdad, equidad y no violencia.

Esto le valió la respuesta de Adriana Salvatierra, presidenta del Senado y una de las pocas mujeres políticas que tuvo palestra ayer: “Cuando Mesa fue presidente no hubo avances. La violencia contra la mujer era un delito de orden privado”, dijo. Ya había rechazado el ofrecimiento de misses a un ministro de parte de Leonardo Loza y había dicho que para las mujeres, democracia es también paridad. De la frase de Evo, no dijo nada.

Virginio Lema, candidato del MNR, colgó un spot en el que se ve varias mujeres y se lo escucha decir: “Las mujeres son el motor del mundo es imposible pensar en nuestra historia sin ellas” y muy al final vino la promesa: “tengo la seguridad que juntos vamos a cambiar verdaderamente Bolivia”. También desde Tarija, Jaime Paz, postulante por el PDC, volvió a tuitear para asegurar: “Las mujeres representan la innovación y la eficiencia en las sociedades paritarias modernas por las que luchamos. A todas ellas, nuestro amor, respeto y reconocimiento”.

El tono más ‘revolucionario’ vino del lado de los Demócratas. “Celebramos a las mujeres que defienden sus derechos, su libertad y la democracia”, tuiteó el gobernador Rubén Costas. “Así como Bolivia dijo No al autoritarismo, Bolivia le dice no al feminicidio, le dice no al machismo, Bolivia dice ni una menos”, completó el candidato de Bolivia dice No, Óscar Ortiz.