Policía que agredió a funcionaria fue denunciado por robo

Daniel Quispe Quispe reveló hoy que en septiembre de 2017 denunció ante la justicia ordinaria al subteniente Bleisner Freddy Santander, hoy involucrado en la agresión de la funcionaria municipal Yamile Cáceres, en La Paz, por el delito de robo de vehículo y amenazas de muerte.

“Tengo una denuncia contra el subteniente Santander que me ha sustraído el vehículo, un minibús el 14 de septiembre del año pasado. Desde esa fecha no aparece el vehículo”, manifestó el ciudadano, a tiempo de aclarar que el hecho sucedió en la tranca de Río Seco, cuando retornaba de Tiwanaku.

Explicó que el uniformado "es una persona muy agresiva, me ha tratado como un delincuente, me ha enmanillado. Yo soy transportista de Tiwanaku y pongo en conocimiento de la ciudad que al hacer la denuncia contra este subteniente y sus compañeros, me han enviado unas fotografías de muerte. Yo temo por mi vida".

La incautación del minibús fue denunciada al día siguiente por Quispe en la Dirección de Prevención de Robo de Vehículos, pero inútiles fueron los esfuerzos de los afectados, pese a que el subteniente se comprometió a devolverle en 10 días el minibús en oficinas de Diprove.

Octavio Choque, abogado de Quispe, informó que se realizó la imputación respectiva contra los policías para que devuelven el vehículo y cesen las amenazas de muerte contra su defendido.