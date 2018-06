Policía presentó al menos 5 indicios contra Casanova

Al menos cinco indicios que señalan que el subteniente Cristian Casanova sería el autor del disparo que segó la vida del estudiante Jonathan Quispe, es lo que presentó la Policía a las autoridades del Ministerio Público, dijo el director de la FELCC, coronel, Jhonny Aguilera.



El indicio más claro fue la escopeta, porque Casanova fue el único oficial en recibir ese tipo de arma del furrielato de la UTOP-centro y además encontraron que a esa arma le habían quitado el tromblón, un mecanismo que permite que ese tipo de armamento dispare granadas de gas.



Los indicios colectados fueron entregados antes de la audiencia de medidas cautelares y el oficial dijo que es responsabilidad de la Fiscalía continuar con las investigaciones y probar todo en el juicio.

Desestiman proceso en contra de Carlos Romero



El abogado del ministerio de Gobierno, Filemón Sandoval, informó que el proceso contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero no fue admitido y no existe ninguna investigación contra esta autoridad.



Afirmó que incluso los memoriales que fueron presentados por esta cartera de Estado, ante el Ministerio Público el 25 de mayo, no fueron admitidos y el memorial de la abogada es posterior a esta acción.



El director jurídico del ministerio dijo que hasta el momento no llegó ninguna notificación sobre ninguno de los casos. También refirió que presentaron la querella contra los responsables de la muerte del estudiante Jonathan Quispe al día siguiente de los hechos