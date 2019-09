Una marcha de niños de kínder no pudo ingresar a plaza Murillo en La Paz. Los menores, disfrazados de animales y exigiendo el cuidado de la naturaleza, tuvieron que dar media vuelta ante un cordón de efectivos de la Policía Boliviana que les impidió llegar hasta el centro del poder político.

El inédito hecho se registró la mañana de este martes, cuando los estudiantes del colegio Inglés Católico, ante la devastación que existe en la Chiquitania, salieron a las calles con carteles en mano para exigir la protección del medio ambiente.

"No me mates", "cuidemos el planeta", gritaban junto a sus padres y profesoras, identificados con máscaras de leones, tigres, osos y aves. No eran más de 300 personas las movilizadas en la calle Comercio de la sede de Gobierno.

El 'kilómetro cero' de la urbe paceña permanece acordonado desde hace algunos días por un dispositivo de seguridad de efectivos del orden, debido a una vigilia de trabajadores mineros que se apostó en cercanías, entre otros conflictos sociales.

Reporte del hecho: