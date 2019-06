Policía condecora a un sargento que rechazó soborno de Bs 10

La Policía Boliviana otorgó el lunes la condecoración al Mérito en el Grado de Oficial al sargento segundo Álvaro Douglas Rojas por su honestidad que quedó demostrada cuando rechazó un soborno de 10 bolivianos de un conductor que no tenía su licencia.



"Expresar nuestro reconocimiento a una acción honesta, una acción valerosa y heroica la de denunciar la corrupción de los malos ciudadanos", dijo el comandante de la Policía, Yuri Calderón.



El jefe policial consideró que policías honestos como Rojas enorgullecen a la institución del orden.



Dijo que esa actitud debe ser imitada por todos los servidores policiales, porque es la única manera de recuperar la "credibilidad" entre la población.



"La condecoración debe ser ejemplo (para) que los policías honestos serán reconocidos, pero los malos servidores castigados cuando no obren conforme (a) los principios éticos y morales", indicó.



Relató que el 27 de mayo un chofer de un vehículo de servicio público al percatarse de la presencia del agente de parada en la calle Yanacocha de La Paz mostró una actitud sospechosa, en esa circunstancia fue interceptado por el policía quien le pidió su licencia de conducir que no portaba, momento en que le alcanzó 10 bolivianos, "coima" que fue rechazada.



El chofer fue aprehendido y conducido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, donde se inició una investigación.



Por su parte, Rojas agradeció al Comando General de la Policía por el reconocimiento que recibió y demandó a sus camaradas seguir con esa forma de actuar.



"Pido a la población dejar de 'coimear' a mis camaradas de tránsito", enfatizó.